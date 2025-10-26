Juan Roig desvela el sueldo de un gerente en Mercadona: 2.100 euros netos al mes

El anuncio del salario que percibe un gerente en Mercadona ha suscitado un gran interés.

En un momento marcado por la inflación y el debate sobre el poder adquisitivo, la cifra revelada por Juan Roig —2.100 euros netos mensuales— resuena con fuerza entre aquellos que buscan estabilidad y desarrollo profesional en el ámbito de la distribución.

Esta cantidad, lejos de ser un simple dato aislado, refleja el modelo laboral de la compañía y su firme compromiso con la profesionalización de su personal.

Mercadona, un gigante con cifras impresionantes

No es casual que las declaraciones de Juan Roig generen tanto eco.

La cadena valenciana, que cuenta con cerca de 120.000 empleados, lidera tanto en cuota de mercado como en rentabilidad dentro del sector de supermercados en España.

Según los informes más recientes, Mercadona acapara un 27,3% del mercado nacional, marcando una distancia histórica respecto a sus principales competidores: Carrefour (alrededor del 9,4%) y Lidl (6,7%).

Más del 90% de los españoles han comprado al menos una vez en sus tiendas durante el último año.

Durante el año 2024, la empresa dirigida por Juan Roig alcanzó unas ventas totales de 38.835 millones de euros, lo que representa un incremento del 9% respecto al año anterior. Esta cifra no solo consolida su liderazgo, sino que supera en más de un 54% los ingresos combinados de los cuatro siguientes operadores del sector. El crecimiento acumulado desde 2022 es del 25%, multiplicando por más de tres el de sus competidores directos, que apenas alcanzan un 8% en el mismo periodo.

El sueldo del gerente: superior a la media del sector

En una reciente intervención, Juan Roig proporcionó detalles concretos sobre el salario que reciben los gerentes de tienda: 2.100 euros netos al mes. Esto se traduce en aproximadamente 29.400 euros netos al año, a los que se pueden sumar incentivos y variables vinculados a objetivos específicos. Este nivel salarial se encuentra por encima de la media en el ámbito de la distribución y el comercio minorista en España, donde los sueldos suelen oscilar entre los 1.400 y los 1.800 euros netos para puestos intermedios.

La política salarial adoptada por Mercadona ha sido fundamental para retener talento y motivar a su equipo interno. La empresa lleva a cabo aumentos anuales y planes de carrera que facilitan el ascenso desde posiciones básicas hasta la gerencia, convirtiéndose así en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y oportunidades laborales.

Un modelo laboral que marca tendencia

El orgullo expresado por Juan Roig hacia su equipo no es mera retórica. La compañía valenciana ha apostado decididamente por la formación continua, la promoción interna y la estabilidad contractual. Más del 95% de su plantilla cuenta con contrato indefinido, una cifra muy superior a la media nacional en el sector servicios.

Entre las características clave del modelo Mercadona, podemos destacar:

Formación proporcionada por la empresa desde el primer día.

Aumentos salariales anuales acordes con el IPC.

Incentivos vinculados a objetivos establecidos para cada tienda.

Flexibilidad para facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar.

Este enfoque ha permitido a la cadena mantener una baja rotación de personal y una alta satisfacción interna, lo cual repercute positivamente en la atención al cliente y refuerza su imagen como marca.

¿Cuánto gana realmente Mercadona?

La magnitud de Mercadona va más allá de las cifras relacionadas con sus ventas. En 2024, logró un beneficio neto de 1.383 millones de euros, lo que representa un aumento del 37% respecto al año anterior. Por cada 100 euros generados en ventas, la compañía obtiene 3,88 euros como beneficio neto, superando incluso a gigantes internacionales como Walmart o Tesco.

Con más de 1.600 tiendas repartidas entre España y Portugal, Mercadona se sitúa cerca del top 10 entre los mayores distribuidores europeos, superando a empresas como Auchan y acercándose a cadenas como Sainsbury’s. Su estrategia centrada en productos de marca blanca, cercanía al cliente y eficiencia ha sido crucial para alcanzar este éxito y ampliar cada año su ventaja sobre los competidores.

Ranking de grandes superficies: Mercadona lidera

El liderazgo indiscutible de Mercadona, tanto por cuota de mercado como por percepción entre los consumidores, queda reflejado en diversos rankings recientes donde se posiciona como la favorita entre los españoles con un apoyo del 39%, muy por delante de competidores como Lidl y Carrefour. Aunque no es la cadena con mayor número de tiendas —ese honor corresponde a Día— sí es la más rentable y aquella que presenta mayor crecimiento en ventas por establecimiento.

Tabla sobre cuota de mercado y ventas estimadas para las principales cadenas en 2025:

Cadena Cuota de mercado (%) Ventas 2024 (M€) Mercadona 27,3 38.835 Carrefour 9,4 9.600 aprox. Lidl 6,7 8.000 aprox. Día 3,7 4.000 aprox. Eroski 4,2 3.500 aprox.

El efecto Mercadona: empleo y economía real

Con cerca de 120.000 empleados bajo su ala, esta cadena valenciana se erige como uno de los mayores empleadores privados dentro del territorio español. El orgullo manifestado por Juan Roig hacia su plantilla no es solo cuestión publicitaria; se traduce efectivamente en contratos estables, oportunidades reales para ascender y una política retributiva que establece estándares dentro del sector.

En tiempos donde imperan tanto la inflación como el aumento generalizado del coste vital, el modelo implementado por Mercadona se convierte en referente para otras compañías distribuidoras. Los salarios competitivos para sus gerentes sumados a su apuesta firme por la profesionalización son ingredientes clave que elevan las expectativas dentro un sector crucial para nuestra economía.

La historia detrás de Mercadona, junto con su modelo laboral distintivo demuestra que apostar por las personas es esencial para mantenerse al frente en este competitivo mundo comercial. Su política salarial y gestión humana ya están dejando huella en otras grandes superficies; no sorprende que esta cadena sea hoy día espejo donde mirarse tanto competidores como empleados dentro del sector.