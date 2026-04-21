La DGT confirma la ‘revolución’: esta será la edad mínima para poder conducir en España

La Unión Europea ha dado luz verde a una reforma que cambiará la forma en que los jóvenes acceden al volante en toda Europa. El artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205, aprobada por el Parlamento Europeo en Estrasburgo, permite obtener el carné de conducir tipo B, el de los turismos, a partir de los 17 años.

España tiene hasta el 26 de noviembre de 2028 para adaptarse. La DGT ya está trabajando en ello. El ministro Fernando Grande-Marlaska lo confirmó durante la presentación del balance de siniestralidad de 2025.

No es un carné regalado. Los exámenes teórico y práctico serán exactamente los mismos que ahora. La diferencia es que el permiso incluirá el código 98.02, que obliga a ir acompañado hasta cumplir los 18. Un año al volante con tutor antes de conducir solo.

Cómo funciona el modelo

El sistema se inspira en la experiencia alemana, donde los conductores noveles acumulan kilómetros reales bajo supervisión antes de salir solos. Los datos de siniestralidad en Alemania y Francia, que llevan años con modelos similares, avalan el enfoque: los conductores que han pasado por un período tutelado tienen menos accidentes en sus primeros años solos.

El acompañante no puede ser cualquiera. La DGT exige que tenga al menos 24 años, aunque algunas fuentes apuntan a 25, y un mínimo de cinco años de carné tipo B en vigor. No puede haber sufrido privación del derecho a conducir en los últimos cinco años ni tener el saldo de puntos agotado. Tolerancia cero con el alcohol y las drogas. Posición en el asiento del copiloto. Y registro oficial, porque si no se registra, asume responsabilidad subsidiaria en caso de accidente.

Las restricciones para el conductor de 17 años son también claras. Solo puede conducir dentro de España, sin cruzar fronteras hasta los 18. Tolerancia cero de alcohol, 0,0 gramos por litro. Podría haber además un veto nocturno desde la medianoche hasta las 6:00, aunque ese punto está aún en desarrollo normativo. Y un período de prueba de dos años con sanciones severas por infracciones relacionadas con velocidad, cinturón o alcohol.

A qué edad se conduce en otros países

La reforma europea recoge una realidad que ya existía en varios países del continente y del mundo: la edad mínima para conducir varía mucho según el lugar y el tipo de permiso.

En Alemania , el sistema de Begleitetes Fahren permite conducir desde los 17 años acompañado, con el carné definitivo a los 18. Es el modelo que ha inspirado directamente la directiva europea y uno de los más valorados por sus resultados en seguridad vial.

, el sistema de permite conducir desde los 17 años acompañado, con el carné definitivo a los 18. Es el modelo que ha inspirado directamente la directiva europea y uno de los más valorados por sus resultados en seguridad vial. Francia permite la conducción acompañada desde los 15 años con el Conduite Accompagnée , lo que significa que un joven puede llegar a los 18 con tres años de experiencia real al volante antes de obtener el permiso definitivo.

permite la conducción acompañada desde los 15 años con el , lo que significa que un joven puede llegar a los 18 con tres años de experiencia real al volante antes de obtener el permiso definitivo. Reino Unido fija los 17 años como edad mínima para el carné de coche, aunque los jóvenes pueden empezar a conducir en circuitos privados desde los 16. El sistema de permiso provisional permite circular acompañado antes de superar el examen.

fija los 17 años como edad mínima para el carné de coche, aunque los jóvenes pueden empezar a conducir en circuitos privados desde los 16. El sistema de permiso provisional permite circular acompañado antes de superar el examen. Estados Unidos tiene un sistema muy fragmentado porque cada estado regula su propia normativa, pero en la mayoría se puede obtener un permiso de aprendiz entre los 15 y los 16 años, con licencia completa entre los 16 y los 17 según el estado. En algunos estados rurales, la necesidad práctica de conducir para acceder a servicios básicos ha llevado a permisos desde los 14 años en determinadas circunstancias.

tiene un sistema muy fragmentado porque cada estado regula su propia normativa, pero en la mayoría se puede obtener un permiso de aprendiz entre los 15 y los 16 años, con licencia completa entre los 16 y los 17 según el estado. En algunos estados rurales, la necesidad práctica de conducir para acceder a servicios básicos ha llevado a permisos desde los 14 años en determinadas circunstancias. Canadá sigue un modelo similar al estadounidense, con variaciones por provincia. En general, el proceso de licencia gradual empieza entre los 16 y los 17 años.

sigue un modelo similar al estadounidense, con variaciones por provincia. En general, el proceso de licencia gradual empieza entre los 16 y los 17 años. Australia permite conducir acompañado desde los 16 años, con un sistema de licencia gradual que exige un número mínimo de horas de práctica supervisada, hasta 120 en algunos estados, antes de acceder al permiso completo.

permite conducir acompañado desde los 16 años, con un sistema de licencia gradual que exige un número mínimo de horas de práctica supervisada, hasta 120 en algunos estados, antes de acceder al permiso completo. Japón fija la edad mínima en 18 años para los turismos, sin posibilidad de conducción supervisada anterior. Es uno de los países con la edad mínima más alta de los desarrollados.

fija la edad mínima en 18 años para los turismos, sin posibilidad de conducción supervisada anterior. Es uno de los países con la edad mínima más alta de los desarrollados. Suiza, fuera de la UE pero con normativa propia, permite el carné acompañado desde los 17 años en un sistema muy parecido al alemán.

En España, hasta ahora, la edad mínima para empezar el proceso era los 17 años y nueve meses para el teórico, con la conducción en solitario a partir de los 18. El nuevo sistema permitirá empezar el teórico a los 17 años justos y obtener el permiso tutelado antes de lo que se podía hasta ahora.

Lo que cambia y lo que no

La directiva también abre otras posibilidades. El carné tipo C para camiones podrá obtenerse desde los 18 años, y el tipo D para autobuses desde los 21, siempre bajo condiciones nacionales y con acompañante adulto. Se prevé además la creación de un carné digital único europeo.

Montserrat Pérez, directora de formación vial de la DGT, insiste en desmontar el malentendido que ya circula en las redes: no es un carné regalado, no se rebajan los requisitos de los exámenes y el año tutelado tiene un objetivo concreto: que el joven llegue a los 18 con experiencia real en situaciones de tráfico que no se pueden simular en ninguna autoescuela.

Portugal e Italia observan la reforma con atención como posible solución a la caída en el número de jóvenes que se sacan el carné, un problema creciente en toda Europa por el coste del proceso y por el cambio de hábitos de movilidad en las ciudades.

Tres años para adaptarse. Una reforma que, si funciona como en Alemania y Francia, puede salvar vidas. Y un debate que en los pasillos de las autoescuelas españolas ya ha empezado.