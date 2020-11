Ibex 35: las claves de las Bolsas este 25 de noviembre de 2020

Volvemos a situarnos en terreno claramente positivo, animados todavía por el optimismo que rodea a las vacunas contra la Covid-19 y el próximo calendario de vacunación.

Los últimos datos macroeconómicos positivos, la posible reaparición de Janet Yellen como responsable del Tesoro norteamericano y el repunte de valores muy seguidos, como es el caso de Tesla (NASDAQ:TSLA) (aumenta su valor de mercado a más de 500.000 millones de dólares), son el cóctel perfecto para devolver el apetito por el riesgo, aunque los expertos alertan de que el exceso de optimismo puede crear falsas expectativas, y difíciles de cumplir por las compañías que componen la bolsa.

El sobrecalentamiento podría ser un problema viendo casos como lo del Bitcoin, por ejemplo, que alcanza niveles no vistos desde 2017 y vuelve a ponerse en camino de los 20.000.

President @realDonaldTrump reacts to the RECORD stock market high under his leadership! pic.twitter.com/aBwELoBGw8

— Team Trump (@TeamTrump) November 24, 2020