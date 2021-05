Ibex 35: las cinco claves en los Mercados la semana que empieza este 3 de mayo de 2021

Las cifras de empleo de abril y el gran aluvión de informes de resultados del primer trimestre asegurarán que sea otra semana ajetreada al entrar en el mes de mayo.

Los inversores también estarán pendientes de las comparecencias de funcionarios de la Reserva Federal y otros datos, incluidos los PMI, en busca de indicios sobre el estado de la economía estadounidense mientras sigue reactivándose.

En el Reino Unido, se espera que el Banco de Inglaterra mejore sus previsiones económicas en su reunión del jueves e incluso podría comenzar a reducir el ritmo de las compras de activos a medida que la economía continúa recuperándose del desplome provocado por el Covid-19.

Esto es lo que necesita saber para la semana que empieza este 3 de mayo de 2021:

1. Grandes aumentos de empleo a la vista

Se espera que la economía estadounidense anuncie otro mes fuerte de crecimiento del empleo en abril, y que el informe de empleo no agrícola del viernes muestre que se crearon 978.000 puestos de trabajo, después de que en marzo se añadieran 916.000 puestos de trabajo, el mayor aumento desde agosto pasado. Se espera que la tasa de desempleo baje del 6% hasta el 5,7%.

Los datos de finales de la semana pasada mostraron que el crecimiento económico se aceleró en el primer trimestre, poniendo a la economía camino de su mejor año de las últimas casi cuatro décadas.

Un estímulo fiscal sin precedentes y la relajación de la ansiedad por la pandemia —todos los estadounidenses adultos pueden ya acceder a la vacunación— han dado lugar a un repunte económico más rápido en Estados Unidos frente al resto del mundo.

2. Resultados

Los resultados de las empresas están repuntando con respecto a los mínimos provocados por la pandemia el año pasado, y ya han publicado sus informes más de la mitad de las empresas del S&P 500.

Decenas de empresas más presentan resultados esta semana, publicando su informe el fabricante de vacunas Pfizer el martes, seguido de Moderna Inc el jueves.

Los resultados del sector de los viajes incluyen los de Hilton Worldwide Holdings Inc y Caesars Entertainment, mientras que algunas marcas de consumo también están en la agenda, incluidas Anheuser Busch Inbev (BR:ABI) y Estee Lauder.

Algunas otras empresas destacables que publican resultados son General Motors, Uber, ViacomCBS Inc, DraftKings Inc y Beyond Meat.

3. Discursos de la Fed

El presidente de la Fed, Jerome Powell, comparece este lunes pero no se espera que ofrezca nuevas ideas sobre la economía durante su comparecencia para discutir el desarrollo comunitario en una conferencia online organizada por la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria.

La semana pasada Powell dijo que «aún no es momento» de hablar de reducir el ritmo mensual de compra de bonos de la Fed de 120.000 millones de dólares.

El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, comparecerá el martes y el jueves, mientras que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, son algunos de los responsables de política monetaria de la Fed que comparecerán durante la semana.

4. Datos de PMI

Antes del informe de empleo del viernes, los inversores obtendrán más datos para reafirmar su visión sobre el estado de la economía, con la publicación de los informes del sector manufacturero del ISM y el del sector servicios.

La encuesta de ADP sobre contratación en el sector privado se dará a conocer el miércoles, seguida de las cifras semanales sobre solicitudes iniciales de subsidio por desempleo el jueves.

Si bien las solicitudes han descendido con respecto a la cifra récord de 6.149 millones registrada a principios de abril de 2020, todavía siguen por encima del rango de 200.000-250.000, lo que se considera consistente con un mercado laboral saludable. En la primera semana de abril se registraron 16,6 millones de personas que recibieron prestaciones por desempleo.

5. Reunión del Banco de Inglaterra

El Banco de Inglaterra podría levantar el pie del pedal de los estímulos y reducir su ritmo de compras de bonos en su reunión del jueves, pues la economía británica repunta fuertemente de la recesión inducida por la pandemia.

A diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco Central Europeo, que se han comprometido a comprar bonos abiertos para apoyar sus economías, el Banco de Inglaterra ha fijado objetivos específicos.

Los analistas también esperan que actualicen sus previsiones económicas, incluyendo un mayor repunte del crecimiento en el segundo trimestre y un pico más bajo de desempleo.

En febrero, el Banco de Inglaterra pronosticaba que la economía crecería un 5% este año después de que la producción se desplomara casi un 10% el año anterior, la mayor caída en más de 300 años.