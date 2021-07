Riesgos y preocupaciones de seguridad de Bitcoin

Estás leyendo esto porque sabes que Bitcoin es una criptomoneda exitosa. En los últimos años, los precios de Bitcoin han aumentado y caído drásticamente. La volatilidad de los precios es un desafío importante al que se enfrentan todas las criptomonedas en la actualidad. Eso es porque las monedas digitales están navegando por un ecosistema complicado.

Pero las monedas digitales enfrentan otros riesgos y preocupaciones de seguridad. Estos incluyen la seguridad de la billetera digital, el doble gasto y la creciente vulnerabilidad debido a los ataques a los intercambios de Bitcoin. También existen temores de mineros sin escrúpulos que se dedican a la minería egoísta. Todas estas preocupaciones pueden ser destructivas para la aceptabilidad y adopción de esta criptomoneda. Aquí hay un desglose de los importantes riesgos y problemas de Bitcoin.

Vulnerabilidad de las billeteras Bitcoin

Las billeteras Bitcoin enfrentan una vulnerabilidad real debido a robos y ataques de piratería. Algunos expertos han informado de puntos débiles en el hardware de las billeteras Bitcoin que los piratas informáticos pueden explotar. Además, incluso las billeteras de hardware con cifrado pesado son vulnerables a los piratas informáticos debido a esta laguna.

Los piratas informáticos pueden usar malware para interceptar comunicaciones entre computadoras personales y billeteras. Y esta brecha de seguridad puede afectar la privacidad del usuario de Bitcoin. Eso es porque los piratas informáticos pueden desviar fácilmente sus fondos a diferentes cuentas.

Ciberataques y piratería

Es posible un potencial ataque paralizante en un intercambio de Bitcoin. Recientemente, los usuarios de Bitcoin han informado de ataques significativos a los intercambios de criptomonedas. Aunque el precio de Bitcoin ha fluctuado constantemente, la gente todavía teme que los ataques a los intercambios de criptomonedas puedan paralizar esta popular moneda digital. Un ataque a un intercambio de criptomonedas no se trata de la cadena de bloques.

Algunos expertos han indicado que los piratas informáticos han intentado penetrar en la cadena de bloques. Lo bueno es que nadie ha pirateado la red Bitcoin hasta ahora. Sin embargo, esto no significa que la red Bitcoin sea imposible de piratear.

El creciente ataque a los intercambios de Bitcoin significa que debes elegir una plataforma de buena reputación al operar con esta criptomoneda. Las plataformas populares como Immediate Edge tienen medidas de seguridad para garantizar la seguridad de la información y los fondos de los usuarios. Idealmente, investiga sobre un intercambio de criptomonedas antes de registrarte y usarlo para comprar y vender Bitcoin.

Los ataques distribuidos de denegación de servicio también amenazan a Bitcoin. Y los intercambios de criptomonedas son los favoritos para los ataques DDoS. Eso es porque la frecuencia de los ataques está aumentando. Por lo tanto, investiga sobre las medidas que tiene una plataforma antes de usarla para operar con Bitcoin.

Doble gasto

El doble gasto es un riesgo de transacción relacionado con Bitcoin. Algunas medidas pueden mitigar esta preocupación, aunque los temores persisten. Esta criptomoneda se está volviendo más resistente frente al doble gasto.

Pero algunas personas pueden constituir ataques que les permitan usar una moneda dos veces en una transacción. Por ejemplo, Bob puede comprarle un artículo a Alice y enviarle x bitcoins. Bob también puede completar una transferencia similar a una dirección diferente que controla con los mismos x bitcoins.

Alice podría creer que Bob envió los fondos y, por lo tanto, no le importa confirmar. Sin embargo, los fondos podrían acreditarse a la dirección de Bob, mientras que Alice no recibe nada. La irreversibilidad de la transacción de Bitcoin significa que Alice no obtendrá el dinero porque no hay forma de invalidar la transacción.

Minería egoísta

El uso continuo del consenso de prueba de trabajo por parte de Bitcoin también es una amenaza subyacente. Algunos grupos de minería de Bitcoin se están volviendo poderosos día a día para controlar importantes ratios de minería. Y estos pueden participar en lo que algunas personas llaman minería egoísta.

Este concepto también se conoce como retención en bloque. Implica el uso de la potencia computacional de un grupo para extraer un bloque de Bitcoin y ocultarlo de los otros mineros en lugar de transmitirlo a la red de cifrado.

Con el otro bloque a tientas en la oscuridad, el grupo egoísta puede extraer un segundo bloque. Si los mineros codiciosos encuentran otro bloque primero, la transmisión de dos bloques a la vez crea una cadena bifurcada más larga. Así, los mineros egoístas golpean a los demás para obtener todas las recompensas.

Si los mineros egoístas combinan tales conspiraciones con el ataque de Sybil, pueden dañar considerablemente el proceso de minería. Eso es porque los mineros codiciosos pueden intentar usar su fuerza para invalidar las transacciones de la red.

Palabras finales

Hay varios riesgos de seguridad y preocupaciones que enfrenta Bitcoin. Sin embargo, estos riesgos y consideraciones se refieren al uso de Bitcoin en lugar de a la red Blockchain. Por lo tanto, los expertos pueden remediar la mayoría de estos riesgos y preocupaciones para evitar que los problemas se agraven.