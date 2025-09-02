Alibaba se dispara en Bolsa: la nube y la IA catapultan al gigante chino del comercio electrónico

El mercado asiático ha vivido una jornada marcada por la espectacular revalorización de Alibaba, que ha impulsado el índice de Hong Kong.

Las acciones del gigante tecnológico subieron un 19%, máximo en los últimos tres años, gracias al renovado optimismo sobre el crecimiento de su negocio de nube y el anuncio de un nuevo chip de inteligencia artificial.

Esta subida se produce tras un viernes igualmente alcista en Wall Street, donde los títulos de Alibaba repuntaron cerca del 13%.

La compañía reportó unos ingresos trimestrales de 247.650 millones de yuanes (34.730 millones de dólares), un aumento interanual del 2%. Aunque este dato quedó por debajo de lo esperado por los analistas, la ganancia neta subió un impresionante 78%, superando todas las previsiones del mercado.

El motor principal fue el negocio cloud, que creció un 26% anual, ritmo que supera ampliamente trimestres previos y que sitúa a Alibaba como uno de los grandes actores globales del sector tecnológico.

Alibaba.com es una plataforma global de comercio electrónico B2B (business-to-business) que conecta a fabricantes, proveedores y mayoristas con compradores de todo el mundo. Fundada en 1999 por Jack Ma en China, forma parte del Grupo Alibaba y permite a las empresas, principalmente pequeñas y medianas, comprar y vender productos al por mayor, desde materias primas hasta productos terminados.

La plataforma ofrece una amplia gama de categorías, como electrónica, ropa, maquinaria y más, facilitando el comercio internacional con herramientas como búsqueda de productos, comunicación con proveedores y opciones de pago seguras. Es conocida por su enfoque en la exportación desde China, aunque opera globalmente.

Cloud y chip IA: los nuevos pilares del crecimiento

El entusiasmo inversor se explica por dos hitos clave:

El crecimiento cloud : Los ingresos ligados a inteligencia artificial dentro de la nube han mantenido crecimientos de tres dígitos durante ocho trimestres consecutivos, según la propia empresa. La división cloud se consolida así como el gran catalizador para los próximos años.

: Los ingresos ligados a inteligencia artificial dentro de la nube han mantenido crecimientos de tres dígitos durante ocho trimestres consecutivos, según la propia empresa. La división cloud se consolida así como el gran catalizador para los próximos años. Chip propio de IA: El anuncio del desarrollo de un chip específico para inteligencia artificial refuerza la confianza en la capacidad tecnológica y la estrategia a largo plazo de Alibaba. Este movimiento sigue la estela marcada por gigantes occidentales como Microsoft y Google, que apuestan por modelos propios para monetizar la nube.

En paralelo, el negocio tradicional de comercio electrónico muestra signos claros de recuperación. La expansión hacia el «instant commerce» —entregas en menos de una hora— ha supuesto presión financiera, pero el mercado concede margen para invertir y consolidar esta nueva estrategia, a la espera de mayor cuota y resiliencia frente a rivales chinos y estadounidenses.

Gráfico comparativo: Cloud vs Retail en Alibaba

Segmento Crecimiento anual (%) Participación en ingresos (%) Perspectiva mercado Nube (Cloud) 26 15 Muy positiva Comercio electrónico 2 65 Recuperación Inteligencia Artificial (IA) +100* 5 Potencial disruptivo

*Nota: Crecimientos trimestrales medios durante los últimos ocho trimestres.

El contexto internacional impulsa a las tecnológicas chinas

El rally no es exclusivo de Alibaba. Las bolsas chinas han vivido una semana histórica con subidas generalizadas entre las grandes tecnológicas. Baidu y JD.com escalaron un 18% y un 32%, respectivamente. El impulso responde también a nuevas políticas desde Pekín: recortes en tipos, estímulos al crédito y apoyo explícito al mercado bursátil han devuelto liquidez y confianza a los inversores globales.

Gestores como Michael Burry y David Tepper han confirmado posiciones relevantes en Alibaba, con más del 12% de sus carteras invertidas en la compañía. Tepper fue claro en CNBC: «Es momento de comprar ‘todo’ en acciones chinas». Este sentimiento positivo se apoya en valoraciones atractivas (ratios PER bajos) y tasas de crecimiento superiores al promedio mundial.

Bolsas asiáticas caen antes del dato clave laboral en EEUU

Mientras tanto, otras bolsas asiáticas sufrieron correcciones moderadas ante la espera del dato laboral estadounidense que puede marcar el próximo movimiento de tipos por parte de la Fed. La volatilidad aumentó ligeramente, aunque se mantiene lejos de niveles críticos. El índice VIX subió más del 6%, pero continúa bajo respecto a medias históricas.

En Europa, el IBEX 35 cerró la primera sesión de septiembre con una ligera subida (+0,02%), hasta los 14.939 puntos. La cota psicológica de los 15.000 puntos sigue siendo referencia clave para operadores e inversores españoles, aunque la falta de actividad en Wall Street —cerrado por festivo— redujo la volatilidad.

Análisis financiero IBEX 35: soportes y oportunidades

Septiembre suele ser históricamente un mes complicado para las bolsas europeas. En el caso del IBEX 35:

El rango relevante está entre 14.400–15.000 puntos ; este último actúa ahora como soporte tras haber sido resistencia durante meses.

; este último actúa ahora como soporte tras haber sido resistencia durante meses. Los valores defensivos (Iberdrola, AENA) presentan oportunidades para quienes buscan protección ante posibles correcciones.

El sector bancario sigue siendo protagonista; Solaria destaca por su volatilidad tras fuertes subidas y bajadas recientes.

Los analistas recomiendan mantener posiciones cautelosas, monitorizando datos macroeconómicos clave como PMI manufacturero (eurozona: 50,7 puntos; España: 54,3 puntos).

Tabla calendario económico clave (próxima semana)

Fecha Evento Impacto esperado Miércoles PMI servicios Eurozona Sentimiento empresarial Jueves ISM manufacturero EEUU Expectativas Fed Viernes Informe empleo EEUU Volatilidad global

Recomendaciones concretas para inversores

Seguir muy atentos a resultados trimestrales tecnológicos, especialmente compañías con fuerte exposición a IA y nube.

Aprovechar correcciones para entrar en valores defensivos dentro del IBEX 35 si hay acercamiento al soporte clave.

Diversificar con exposición controlada a mercados asiáticos; las valoraciones actuales ofrecen potencial alcista.

Vigilar calendario macroeconómico: cualquier sorpresa puede cambiar el sesgo inversor global.

A día de hoy, 2 de septiembre del 2025, Alibaba demuestra que apostar por tecnología punta e innovación puede transformar radicalmente las expectativas bursátiles incluso en entornos volátiles. El pulso entre cloud e e-commerce marcará los próximos trimestres. Para quien busca tendencias robustas, el sector tecnológico chino vuelve a estar bajo todos los focos.