Kim Jong-un viaja a Pekín en su legendario tren blindado para unirse a Xi Jinping y Putin en un momento clave para la geopolítica asiática

El inconfundible tren blindado de Kim Jong-un cruza la frontera entre Corea del Norte y China, devolviendo a la escena internacional la imagen de la diplomacia norcoreana sobre raíles.

Este martes, 2 de septiembre de 2025, el líder norcoreano viaja hacia Pekín para asistir a un desfile militar junto a Xi Jinping y Vladimir Putin, en una cita que va mucho más allá de la conmemoración del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

El trayecto, de unas 20 horas desde Pionyang, simboliza el regreso de Kim a la alta diplomacia tras años de aislamiento y subraya la convergencia de intereses entre Corea del Norte, China y Rusia en un contexto de renovada rivalidad con Estados Unidos y sus aliados.

El tren de Kim —apodado “fortaleza móvil” por su blindaje y secretismo— ya ha cruzado la ciudad fronteriza de Dandong y se espera su llegada a la capital china en las próximas horas.

La imagen de Kim en el legendario convoy, utilizado por generaciones de líderes norcoreanos, remite a una tradición que mezcla seguridad extrema, control y simbolismo político.

El viaje no solo responde a cuestiones de protección, sino también al deseo de proyectar una imagen de continuidad y poder, en línea con la narrativa histórica del régimen.

Un viaje cargado de significado

Este desplazamiento supone el primer viaje de Kim Jong-un a China desde 2019 y la quinta vez que pisa territorio chino desde que asumió el poder en 2011. El líder norcoreano busca ahora relanzar la relación con su principal aliado comercial y proveedor de ayuda, tras un periodo de distanciamiento marcado por la pandemia y las sanciones internacionales. Además, el viaje coincide con el 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que han intercambiado mensajes de felicitación y reafirmado su voluntad de cooperación estratégica.

La presencia de Kim en Pekín es interpretada como una maniobra para mostrar unidad frente a la presión occidental, especialmente cuando Corea del Norte ha reforzado su alineamiento con Rusia en los últimos años, suministrando apoyo militar y recibiendo a cambio asistencia económica y tecnológica. El desfile militar en la plaza de Tiananmen, al que asisten 26 líderes mundiales, servirá como escaparate del poderío chino y ruso, y como advertencia a Washington sobre la consolidación de un bloque alternativo en Eurasia.

Xi Jinping y Vladimir Putin: alianza en expansión

El encuentro en Pekín tiene lugar justo después de la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, donde Xi Jinping, Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi han mantenido conversaciones formales. El ambiente en la OCS ha reflejado la voluntad de China de liderar un orden multipolar, con Xi subrayando la necesidad de rechazar el pensamiento de “Guerra Fría” y de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, finanzas y energía.

Putin, que llegó a China tras la cumbre, ha aprovechado para estrechar lazos económicos y estratégicos con Pekín, y ha defendido abiertamente la reforma de instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial, criticando el uso de las finanzas como herramienta de “neocolonialismo”. La sintonía entre Xi y Putin se ha reforzado por la presión de sanciones occidentales sobre Rusia y por el interés compartido en debilitar la hegemonía estadounidense en Asia-Pacífico.

Modi, el tercer actor en el tablero

En paralelo, la participación de Narendra Modi añade una capa de complejidad a la ecuación. En la cumbre de la OCS, Modi mantuvo reuniones “insightful” con Putin, incluso en el interior de la limusina presidencial rusa, una imagen que ha dado la vuelta al mundo y simboliza la voluntad de la India de mantener una política exterior autónoma, equilibrando su acercamiento a Occidente con la necesidad de preservar relaciones constructivas con Moscú y Pekín. Modi también invitó a Xi Jinping a la próxima cumbre BRICS en la India, muestra de que Nueva Delhi aspira a seguir jugando un papel relevante en el Sur Global.

El futuro de la “troika” asiática

El evento en Pekín, que reúne por primera vez a Kim, Xi y Putin en un foro multilateral, podría preludiar una inédita reunión trilateral. Aunque no hay confirmación oficial de una cumbre a tres, la sola imagen de los tres líderes juntos envía un mensaje inequívoco de desafío a Estados Unidos y sus socios en la región. La cooperación militar y tecnológica entre Corea del Norte, Rusia y China se perfila como una tendencia al alza, y la diplomacia de Kim Jong-un, hasta ahora limitada a gestos bilaterales, busca ahora visibilidad en escenarios multilaterales.

En este contexto, la visita de Kim a China en su emblemático tren blindado es mucho más que un desplazamiento: es un acto calculado de proyección de poder, de reivindicación histórica y de posicionamiento estratégico en el tablero asiático. El futuro de la región dependerá en gran medida de la capacidad de estos líderes para coordinarse —o de sus diferencias internas— en un mundo donde las alianzas tradicionales se reconfiguran y donde la incertidumbre marca el pulso de la política internacional.