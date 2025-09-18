Estadísticas del Mercado de Acciones del Reino Unido y Europa

El mercado de acciones es el terreno preferido de muchos inversores minoristas y traders en todo el mundo, y los participantes del mercado del Reino Unido y Europa no son la excepción. Las bolsas con presencia en línea han hecho mucho para que la negociación de acciones sea más accesible, y existen diversos factores que los individuos deben considerar al operar con acciones.

El volumen de negociación, por ejemplo, representa el número total de acciones que se compran y venden. Es un indicador clave del interés en una acción determinada. El valor de negociación, que calcula la cantidad monetaria total de acciones intercambiadas, ofrece una visión más completa del desempeño de una acción al tener en cuenta el precio de cada acción. Juntos, estos dos indicadores son esenciales para comprender la liquidez del mercado.

Acciones del Reino Unido y Europa por Volumen de Negociación

Al observar una instantánea de la sesión de negociación del 10 de septiembre de 2025, parece que Lloyds Banking Group plc registró el mayor volumen de negociación en el índice FTSE 100. Sin embargo, su valor de negociación de 2,16 mil millones de GBX se situó en el extremo inferior en comparación con los 3,96 mil millones de GBX de HSBC Holdings Plc.

Top 5 UK Stocks by Trading Volume (10.09.2025 Snapshot) Company Ticker Trading Volume Trading Value Lloyds Banking Group plc LLOY 26.57 M 2.16 B GBX Glencore plc GLEN 9.14 M 2.72 B GBX Barclays plc BARC 7.28 M 2.73 B GBX International Consolidated Airlines Group SA IAG 5.44 M 2.1 B GBX HSBC Holdings plc HSBA 4.02 M 3.96 B GBX

No obstante, Lloyds Banking Group plc también tuvo un buen desempeño en el STOXX 600, ocupando el segundo lugar en términos de volumen de negociación, detrás de Telecom Italia S.p.A., cuyo volumen alcanzó los 39,14 millones. El resto de las cinco principales compañías también tenían sede en Italia, según datos analizados por TradingPlatforms.co.uk.

Industrias Clave en la Negociación de Acciones

Dada la gran cantidad de empresas que forman parte del ámbito de inversión global, existen varios métodos de clasificación que agrupan a estas entidades según las industrias en las que operan. Uno de los estándares más utilizados es el Industry Classification Benchmark (ICB), desarrollado por FTSE Russell en el Reino Unido. Sus criterios incluyen una gama de grupos: 11 industrias, 20 supersectores, 45 sectores y 173 subsectores.

Dos de los índices más importantes del Reino Unido y Europa utilizan el sistema ICB para clasificar a las empresas. Según los datos del STOXX 600, el supersector de Bienes y Servicios Industriales es el más grande de Europa, representando el 16,10 % del índice. En el caso del Reino Unido, el supersector de Bancos domina con un peso total del 14,84 % y una capitalización de mercado neta de £332.282 millones. Otros supersectores importantes incluyen Salud, Energía, Alimentación y Tabaco y Servicios Financieros.

Rendimiento Anual de los Principales Índices del Reino Unido

FTSE Russell es la entidad que construye y gestiona los principales índices del mercado bursátil del Reino Unido. Es subsidiaria del London Stock Exchange Group (LSEG) y también proporciona benchmarks financieros, soluciones analíticas y más.

El índice de referencia del Reino Unido es el FTSE 100, que sigue el desempeño de las 100 principales empresas de primera categoría listadas en la LSE. Además del FTSE 100, la organización gestiona otros índices domésticos cruciales. El FTSE 250, por ejemplo, incluye 250 empresas de mediana capitalización, mientras que el FTSE All-Share Index ofrece una medida integral del mercado bursátil británico.

FTSE Russell publica datos regulares sobre el rendimiento de los índices del Reino Unido, incluyendo su rendimiento total anual. Para 2024, las cifras fueron:

FTSE SmallCap – 10.7%

FTSE 100 – 9.7%

FTSE All-Share – 9.5%

FTSE 250 – 8.1%

FTSE Fledgling – 6.7

Integridad del Mercado en el Reino Unido

El regulador local del Reino Unido, la Financial Conduct Authority (FCA), publica datos anuales sobre el Market Cleanliness Statistic (MCS) en el ámbito empresarial británico. Esto se refiere a posibles casos de insider trading antes de anuncios de adquisiciones, y cifras altas de MCS indican fraude en valores.

Según la última publicación de la FCA, el porcentaje de MCS alcanzó el 37,8 %, superior al 30,3 % de 2023. El número de eventos, por su parte, llegó a 74.

El Abnormal Trading Volume (ATV) es otra métrica publicada por la FCA. Como informó el supervisor financiero, en 2024 el ATV se mantuvo en 5,6 %, sin cambios respecto a 2023.

La última métrica en la que se centra la FCA se denomina Potentially Anomalous Trading Ratio (PATR). Se refiere a actividades sospechosas de negociación en el período inmediatamente anterior a un anuncio importante de adquisición. Por ejemplo, la acumulación de beneficios sustanciales en posiciones tomadas justo antes del anuncio puede considerarse potencialmente anómala. En 2024, el PATR aumentó del 3,3 % de 2023 al 4,1 %.

