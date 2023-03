¿Problemas de impago en tus alquileres? SinMorosos.com te brinda la solución

Actualmente, cada vez más propietarios de inmuebles recurren al alquiler para obtener un ingreso fijo mensual, pero lo que a priori parece una buena inversión, no está exenta de peligros.

Uno de los principales riesgos de los propietarios de viviendas que las alquilan, es que el inquilino no pague. Esta situación es especialmente grave cuando se alarga en el tiempo, así como cuando el inquilino se niega a abandonar el inmueble, aun cuando no puede o no quiere pagar lo acordado.

Ante esta situación, el propietario arrendador no debe dejar de actuar, es más, debe hacerlo cuanto antes. El método más popular para reclamar este tipo de deudas, es interponer una demanda, pero iniciar este proceso resulta muy costoso, además necesita de muchos documentos legales difíciles de interpretar y necesitarás contratar abogados y procuradores.

La alternativa, más cómoda y rápida, es solicitar los servicios de SinMorosos.com. Esta empresa es experta en el cobro de morosos y en la reclamación de deudas por alquileres impagados. A continuación repasamos en qué consiste esta empresa, cómo funciona y cómo puede ayudar a sus clientes.

Cobro de morosos y reclamación de deudas: la especialidad de SinMorosos.com

Aunque nadie lo desea, no es tan inusual que un inquilino que está alquilando un inmueble deje de abonar la renta mensual, llegando a acumular varios meses, mientras que se niega a dejar la propiedad.

Independientemente de si se trata de una vivienda, un local o nave industrial, un inquilino moroso supone una carga que muchas personas no pueden permitirse. Los profesionales de SinMorosos.com han demostrado poder ayudar a los propietarios a recuperar su inmueble, sin olvidar reclamar el dinero que deben. Esto es así, ya que ofrecen servicios integrales y personalizados para cada situación, sin complicaciones.

Muchos son los clientes contentos de haber recuperado su propiedad de forma rápida y legal, además de cobrar las deudas. Y es que, ante el miedo de que se conviertan en una situación de okupación, es muy común que los arrendadores decidan no cobrar el dinero de las deudas que deben los inquilinos, a cambio de que éstos abandonen la propiedad.

Gracias a los servicios personalizados prestados por esta plataforma se realiza una doble reclamación, pero además se incluyen los gastos de abogados y procuradores, y asisten tanto en la fase extrajudicial de la reclamación, como en la judicial si se da el caso.

La ventaja de trabajar con SinMorosos.com es que la tramitación de todo el proceso es totalmente digital. Una vez se abre un expediente con la compañía, se puede acceder a él en cualquier momento a través de su web, pero además, los profesionales de la plataforma siempre se mantienen en contacto con sus clientes, y están a su disposición, a través de emails, chats e incluso de WhatsApp.

¿Cómo funciona SinMorosos.com en el cobro de impagos y reclamación de deudas?

Acceder a los servicios de SinMorosos.com es sumamente sencillo. Se puede explicar el proceso para recuperar el inmueble y reclamar las deudas en 4 pasos:

Formulario

El primer paso que debe afrontar el cliente es seleccionar el tipo de servicio que necesita, en este caso la reclamación por impago de alquiler, dando comienzo así su expediente. A continuación, tendrá que rellenar un formulario online para proporcionar la información relevante a la situación, además tendrá que aportar la documentación que se le requiere.

Este formulario se entrega automáticamente, por lo que el usuario no necesita desplazarse ni sufrir ninguna otra molestia.

Análisis del caso

Un abogado especialista de SinMorosos.com estudiará la información y la documentación que el cliente ha aportado, para analizar la viabilidad y las posibles vías de actuación disponibles. Estos expertos propondrán soluciones personalizadas a cada caso, porque no nunca hay dos situaciones iguales.

Si el caso es viable, se asigna un número al expediente y se entrega un nombre de usuario y contraseña al cliente, a través de los cuales podrá acceder y consultar el expediente siempre que quiera o lo necesite.

Trámites

A la hora de comenzar los trámites para recuperar la vivienda o local y cobrar las deudas, SinMorosos.com trata de agotar todas las vías extrajudiciales, para intentar que el proceso sea lo más breve posible, lo que supone un coste menor y una resolución amistosa entre las partes.

Llegado el caso en que no se consiguiera llegar a un acuerdo, los profesionales de SinMorosos.com darán comienzo a la vía judicial, redactando e interponiendo una demanda y haciendo todo lo posible hasta obtener una resolución a favor del cliente.

Fase ejecutiva

Como empresa líder en el sector de cobro a morosos, SinMorosos.com tiene una tasa de éxito del 97%. Así, en la práctica totalidad de los casos, el inquilino asume la condena y procede al pago de lo adeudado y a abandonar el inmueble. Únicamente en casos extremos de insolvencia, no será posible recuperar el capital de la deuda.

Si el deudor no acepta el cumplimiento voluntario de la condena, la plataforma pondrá en marcha todos los mecanismos ejecutivos que hagan falta, hasta que el cliente recupere lo que le pertenece.

¿Por qué confiar en SinMorosos.com para el cobro de deudas y reclamación de impagos?

La efectividad demostrada por SinMorosos.com es la razón principal para dejar en sus manos la reclamación de las deudas y el desahucio de los inquilinos morosos. Pero además, su compromiso con el cliente y sus soluciones adaptadas para cada situación, hacen que esta plataforma sea una de las formas más económicas y fiables para que las personas puedan recuperar los alquileres impagados, así como el acceso a su propiedad.

De la misma forma, la comodidad que supone encargar este proceso de reclamación a expertos que velarán por tus intereses, es otra de las razones por las que utilizar los servicios de la web.

Por último, como se señaló al principio, reclamar este tipo de deudas por uno mismo conlleva muchos gastos, tanto monetarios como de tiempo. Sin embargo, SinMorosos.com ha demostrado actuar bajo unos costes razonables, por sus recursos humanos y materiales, que ponen a disposición de sus clientes.