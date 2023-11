Regulación de los préstamos personales en teoría y práctica. Explicación en lenguaje accesible

Debido a las dificultades financieras, la gente recurre cada vez más a los créditos para solucionar sus problemas económicos. Para cualquier gasto para el que tú necesites dinero, puedes obtenerlo de un banco estándar o de una entidad financiera de la red. Esta es una excelente manera de salir de una situación difícil, pero necesita conocer la regulación de los préstamos personales. Y antes de decidirte a solicitar un crédito por una determinada cantidad, debes conocer todas las ventajas y desventajas de tal decisión.

Qué es un préstamo bancario al consumo y sus características

Al intentar pedir dinero prestado para sus necesidades, la gente se pregunta: ¿qué tipo de préstamo debería elegir? Después de todo, las entidades bancarias ofrecen una amplia selección de tipos de créditos con diferentes intereses de préstamos.

Son tantos que existen préstamos como: sin intereses, a corto plazo, sin comisiones y otros. Una oferta promocional puede ser una opción tentadora, pero a veces hay que elegir el beneficio a largo plazo.

Las características generales de los préstamos de consumo se pueden definir por tres rasgos clave, tales como:

Disponibilidad y términos

Cada banco de España ofrece sus propias condiciones de crédito , que están estrictamente reguladas por la ley y la ley. Sin embargo, una de las entidades financieras más convenientes son los prestamistas en línea. Por ejemplo, con la ayuda del servicio Dinerio podrás encontrar un acreedor que te otorgará un crédito de consumo en condiciones que te sean favorables. Puedes leer una evaluación profesional del jurista sobre la disponibilidad de estos préstamos por aquí.

El importe y costos

Según la ley, el préstamo está destinado únicamente a compras personales de una cantidad «pequeña»: de 200 a 75 mil euros. Después de todo, la tarea principal de dicho crédito es que una persona se acerque o pueda realizar la compra necesaria en caso de falta de fondos personales. Por ejemplo, podrás comprar electrodomésticos para tu hogar o realizar reparaciones, pagar estudios universitarios y mucho más.

Pago de la deuda

Los plazos con los que puedes contar dependen de la entidad que elijas y del monto del préstamo. Además, el crédito al consumo rara vez está libre de intereses. Los contratos en los que el tipo anual es cero no son habituales en los bancos. Por lo tanto, un crédito por una cantidad significativa puede resultar más oneroso que un préstamo con otras condiciones. Esto implica que debes sopesar cuidadosamente todos los pros y los contras, así como evaluar objetivamente tu solvencia y capacidad para reembolsar el importe total.

Los créditos al consumo pueden ser muy diferentes, porque todo depende de la entidad financiera y del monto del crédito. Según la definición de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, un crédito al consumo es un tipo de préstamo que se concede al consumidor para necesidades personales que permite financiar la adquisición de determinados bienes y servicios.

Por eso, no puede utilizarse para otros fines económicos, por ejemplo, abrir un negocio. Y en caso de utilizar el dinero para un fin inadecuado se podrán aplicar multas, según la legislación vigente en España. Si necesitas un préstamo para cualquier otra necesidad, como una actividad empresarial, debes solicitar un crédito comercial normal para evitar problemas con el banco y la ley.

Necesidades para las que puedes pedir un préstamo al consumo

Básicamente, el crédito al consumo se concede para fines tales como la compra de bienes, el pago de servicios, la reparación de electrodomésticos o la vivienda. No sirve para hipoteca, porque tiene otras condiciones.

El crédito permite adquirir bienes y servicios de los que, por determinadas circunstancias, no se dispone del importe total, o es necesario contratar alguna compra a plazos. Algunos prestamistas también pueden ofrecer crédito al consumo para viajes, pero para saber directamente si esta opción está disponible, debes comunicarse con el banco para obtener información al respecto.

Ventajas de los préstamos al consumo

Los préstamos al consumo tienen una serie de ventajas y desventajas. En su mayor parte, suelen ser similares, independientemente del banco español que elijas. Una vez identificadas estas cualidades y criterios, podrás comprender por qué este tipo de crédito es tan popular.

Liquidez crediticia

Un componente importante de cualquier préstamo personal es la inyección de liquidez. Esto permite a los consumidores pagar sus deudas por adelantado. En este caso, si pagas a futuro, si es posible, podrás cerrar tu deuda antes y, en consecuencia, el monto del interés será menor.

Disponibilidad 24/7

Si necesitas dinero con urgencia o no hay forma de ponerse en contacto con el banco en persona, puedes hacerlo directamente a través de Internet, porque los servicios personales en línea son posibles. Además, podrás enviar tu solicitud desde cualquier lugar, incluso estando en casa.

Nivel de aprobación

Los bancos y entidades, tienen un alto nivel de aprobaciones de créditos personales. Esto se debe al deseo de hacerlos más accesibles a los ciudadanos. Al cumplir con los requisitos estándar, lo más probable es que el consumidor potencial no se enfrente con requisitos adicionales.

Velocidad de consideración

El banco, al considerar tu pedido de préstamo personal, toma una decisión sobre tu solicitud mucho más rápido. A veces, incluso unas pocas horas serán suficientes para la aprobación del crédito y, en el caso de empresas online, unos minutos. Es decir, recibir el dinero el mismo día.

Desventajas y convenciones

Las desventajas de estos préstamos son mucho menores que las ventajas, pero conviene indicar claramente para que la evaluación sea lo más objetiva posible. En primer lugar, es:

Las entidades que otorgan préstamos, ya sea un banco o una entidad financiera, tienen una determinada lista de requisitos que debe cumplir un potencial consumidor. Todos ellos se resumen en la necesidad de cumplir con estos requisitos. Por ejemplo, la presencia de un certificado de ingresos, nómina de lugar de trabajo actual y la ausencia de en el registro de deudores de ASNEF. En caso de pagos atrasados, será increíblemente difícil conseguir los préstamos personales.

Si una persona realiza pagos mensuales de la deuda, existe el riesgo de que se retrase el procesamiento del pago. Incluso independientemente del motivo, en este caso la situación no estará del lado de los consumidores. Es probable que, según los términos del contrato, tenga que pagar una pequeña multa y el monto del pago sea mayor. No obstante, en este caso, puedes contactar con el servicio de soporte, aportando evidencia de un pago realizado unos días antes de fin de mes.

La última desventaja importante es que solicitar nuevamente un crédito al consumo, teniendo un crédito válido, puede generar un endeudamiento excesivo. Después de todo, el pago será más difícil debido a la mayor tasa de interés y la necesidad de pagar dos préstamos a la vez. En este caso, debes considerar muy cuidadosamente tu solvencia y posibles ingresos/gastos para evitar problemas con los bancos y la ley.

Entonces, si evalúas objetivamente tus oportunidades, ventajas y amenazas de un préstamo personal, podemos decir que hay muchos más aspectos positivos que negativos. Y todas las desventajas pueden compensarse si abordas tus obligaciones de manera responsable.

Requisitos y condiciones de préstamo

Los términos y condiciones de un crédito crédito al consumo pueden variar, pero generalmente todos son básicos en sus disposiciones principales. Por ejemplo, para solicitar un crédito personal, necesitas:

Ser mayor de edad

Tener ciudadanía o residencia española

Tener un permiso de residencia y un lugar de residencia válido

Otros matices pueden ser personales y depender del banco u otra entidad financiera seleccionada.

Intereses de préstamos al consumo

Los créditos que el consumidor quiere conseguir, tienen componentes tan importantes como los intereses de préstamos y las comisiones. Debes tenerlos en cuenta a la hora de planear. La tasa de interés es el factor que incide en qué empresa prestamista elegir, en función de condiciones más favorables.

Es importante prestar especial atención al interés anual, porque el tipo equivalente incluye una serie de factores además del tipo nominal.

Entre ellos se encuentran: comisiones y costos según el período por el cual se presta una determinada cantidad. Esto te permitirá estar informado de cuál será el importe total adeudado, sin tener en cuenta los matices que puedan surgir.

El banco no acepta garantía de propiedad o vivienda, y esta es una ventaja de este tipo de crédito. Sin embargo, debido a la necesidad de estar seguro del monto aportado y de la devolución, es posible aplicar otras obligaciones de garantía al acreedor.

Además, el interés del préstamo puede ser diferente (con moderación) en caso de dificultades que puedan surgir. Por ejemplo, debido a la inestabilidad económica, puedes perder tu trabajo o cualquier otro ingreso que utilizas para pagar la deuda. En este caso, el banco o entidad financiera ofrece un período de gracia.

Un período de gracia permite un cierto período de tiempo para no realizar pagos. Y no sólo si no hay trabajo en estos momentos. También lo pueden utilizar estudiantes que solicitan un crédito personal para estudiar y no pueden trabajar por ello.

En este caso, no es necesario pagar el crédito durante este período y los pagos mensuales comenzarán después de graduarse y obtener empleo.

Cómo conseguir el crédito

Para contratar un crédito al consumo que se ajuste a tus necesidades no es necesario aportar garantías. Después de todo, la cantidad prestada suele ser relativamente pequeña. Si eliges una entidad estándar, debes comunicarte con la oficina del banco o a través del sitio web/aplicación oficial.

Alternativamente, si compras equipo en una tienda grande, puedes comunicarte con su departamento de finanzas.

De esta forma podrás realizar la compra a plazos, dividiendo el pago en partes. El empleado te ayudará a cumplimentar correctamente la documentación y te explicará todas las condiciones y obligaciones relativas al pago de la deuda.

Si es necesario, también puedes solicitar un préstamo personal a entidades financieras de la red. En términos de comodidad, es aún mejor, porque puedes solicitar los préstamos desde casa. Y además todo el proceso no te llevará mucho tiempo.

Todo lo que tienes que hacer es completar el cuestionario de datos personales, familiarizarse con los tipos de interés, garantías, obligaciones y otros derechos y obligaciones del prestatario y prestamista. Después de considerar tu solicitud y, pones tu firma en el contrato para una celebración, y ya recibirás dinero en tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Todo es sencillo.

Los préstamos personales y la ley

Las disposiciones legales del crédito personal, sus definiciones y sus características se regulan según la Ley 16/2011, sobre contratos de crédito al consumo. Cualquier violación de los términos del contrato podrá tener consecuencias y será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Código Civil. También, el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se regula el texto del artículo de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Es importante familiarizarse cuidadosamente con todas los derechos y disposiciones legales para estar lo más informado posible en caso de cualquier malentendido sobre los términos y obligaciones.

Conclusiones sobre créditos al consumo

Los créditos al consumo son una gran solución para necesidades urgentes, como la compra de electrodomésticos, reparaciones, educación y más. Le permite obtener una determinada cantidad relativamente pequeña con un interés moderado y condiciones aceptables. Y a diferencia de una hipoteca, estos créditos no requieren garantía inmobiliaria.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, como cualquier otro tipo de préstamo, requiere responsabilidad y una actitud concienzuda ante las obligaciones con el acreedor para evitar una carga financiera en forma de cantidades adicionales dormidas por pagos vencidos.

Sin embargo, en caso de no poder pagar temporalmente la deuda, tienes un derecho para tomar unas vacaciones crediticias. Debido a esto, existen más ventajas que desventajas.

Por lo tanto, si necesitas un crédito para tus necesidades, esta puede ser una muy buena solución para ti.