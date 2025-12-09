Derechos de los pasajeros ante la cancelación de vuelos

Una cancelación de vuelo ocurre cuando la aerolínea modifica sustancialmente el servicio contratado: El vuelo no despega, regresa al punto de origen o es reemplazado por otro con número distinto. En estos casos, el pasajero tiene derecho a reclamar una indemnización vuelo cancelado según la normativa europea vigente. Esta normativa busca garantizar que los consumidores no asuman las consecuencias de fallos operativos o de organización de las aerolíneas.

¿Cuándo aplican los derechos del pasajero?

El Reglamento (CE) nº 261/2004 protege a los viajeros cuando el vuelo sale de un aeropuerto de la Unión Europea o llega a la UE con una aerolínea comunitaria. También cubre los vuelos con conexión si forman parte del mismo billete. Para ejercer los derechos, el pasajero debe contar con una reserva confirmada y haber realizado el check-in a tiempo. Incluso si el billete fue comprado mediante una agencia o una plataforma en línea, la aerolínea sigue siendo responsable ante el pasajero.

Derechos en caso de cancelación

Cuando un vuelo es cancelado, el viajero puede elegir entre el reembolso íntegro del billete o un transporte alternativo hacia su destino lo antes posible, en condiciones similares. Además, la aerolínea debe ofrecer asistencia: comidas, bebidas, comunicaciones gratuitas y alojamiento si la espera se prolonga.

En muchos casos, el pasajero tiene derecho a una indemnización por cancelación, siempre que la aerolínea haya informado de la cancelación con menos de 14 días de antelación y no haya ofrecido un vuelo alternativo adecuado. Este derecho es independiente del reembolso o del transporte alternativo, por lo que puede reclamarse incluso si el viajero acepta otro vuelo.

¿Cuánto puede ser la indemnización?

La cantidad de compensación depende de la distancia del trayecto y del retraso final respecto al vuelo original.

Para vuelos de hasta 1.500 km, la compensación puede alcanzar los 250 €. En trayectos de hasta 3.500 km, unos 400 €, y para distancias superiores, hasta 600 €.

Si la aerolínea demuestra que la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias como condiciones meteorológicas extremas o restricciones del espacio aéreo, puede quedar exenta de pagar la compensación económica. Sin embargo, deberá probarlo claramente y no podrá utilizar causas internas, como huelgas de personal o fallos técnicos, para evitar la indemnización vuelo cancelado.

¿Cómo reclamar la indemnización?

Al recibir la notificación de cancelación, es importante que el pasajero solicite la explicación por escrito, conserve los documentos del viaje y los comprobantes de gastos adicionales. Luego puede presentar una reclamación formal ante la aerolínea, mencionando su derecho a indemnización vuelo cancelado o al reembolso del billete. Si la compañía no responde o rechaza la solicitud sin justificación, el viajero puede acudir a la autoridad nacional competente o presentar la reclamación en línea ante el organismo correspondiente del país europeo de salida o llegada.

Plazos y condiciones

El derecho a reclamar suele prescribir tras varios años, según el país europeo. En la mayoría de los casos, el pasajero dispone de entre tres y cinco años para ejercer su derecho. Para que la solicitud sea válida, la cancelación debe ser responsabilidad de la aerolínea y el pasajero debe haber cumplido con los requisitos de check-in y documentación. Guardar la confirmación del vuelo, los correos electrónicos y cualquier comunicación con la aerolínea puede facilitar el proceso de reclamación.