En los últimos años, el renting de automóviles ha pasado de ser una alternativa “de nicho” a evolucionar en una de las fórmulas favoritas para acceder a un vehículo. En este contexto, Total Renting ha vivido un crecimiento sostenido e imparable hasta convertirse en la mejor empresa de renting de España. Esto lo ha conseguido gracias a su propuesta “todo incluido”, su asesoramiento personalizado y una fuerte orientación digital.

Total Renting ha sabido simplificar el proceso de renting de un coche, dar transparencia en precios y poner el automóvil idóneo en manos del cliente adecuado en el menor tiempo posible.

Un mercado al alza

El dinamismo del renting en nuestro país es el escenario perfecto para explicar el avance de Total Renting. Según la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el parque total de coches en renting alcanzó las 984.354 unidades en junio de 2025, un +6,11% interanual, con la inversión también al alza respecto a 2024. En este sentido, el renting ya representa alrededor del 25% de las matriculaciones en España en 2025, consolidándose como una opción de acceso a la movilidad cada vez más popular. Estos datos muestran un sector vibrante, con margen para que las compañías mejor posicionadas continúen creciendo.

Qué ha hecho Total Renting para crecer

Para llegar a ser la mejor empresa de renting de coches de España Total Renting ha llevado a cabo diversas acciones, que caracterizan su trabajo y la excelencia en la relación con sus clientes:

1) Propuesta “todo incluido” y sin letra pequeña. Las cuotas fijas mensuales contienen seguro a todo riesgo, mantenimiento, asistencia en carretera, cambio de neumáticos, impuestos, y más. Todo sin entrada y sin comisiones. Para el cliente, esto significa previsibilidad; para la empresa, más conversiones y fidelización.

2) Cobertura para particulares, autónomos y empresas. La compañía trabaja con todas las marcas y modelos, a través de una red nacional de concesionarios y operadores, lo que le permite ajustar la oferta a perfiles muy distintos: desde el particular que busca un utilitario económico hasta la pyme que necesita una pequeña flota.

3) Rapidez y flexibilidad operativa. La entrega rápida de vehículos (disponibles en torno a 3–4 semanas cuando figuran como “entrega rápida”) y la opción de renting flexible —ideal para necesidades temporales o para quien prefiere cambiar de coche con más frecuencia—son palancas evidentes de crecimiento. Conectan con una demanda de inmediatez y adaptación que el mercado actual valora.

4) Experiencia de cliente y asesoramiento. La empresa ha apostado por asesores personalizados que acompañan todo el proceso y resuelven dudas con transparencia.

Un modelo que reduce fricciones

Quien ha contratado un renting conoce el valor de eliminar el “dolor administrativo”: comparar ofertas, negociar condiciones, lidiar con pólizas o revisiones. Total Renting centraliza ese trabajo y entrega una propuesta cerrada y clara, con cuotas fijas que no dependen de variaciones de tipos, y vehículo de pre-entrega para que el cliente no se quede sin movilidad mientras llega su coche.

De la web al “boca-oreja”

La web de Total Renting cuenta con una oferta amplia y constantemente actualizada, desde grandes segmentos que van del renting tradicional, de 24 a 60 meses, al renting flexible (desde 3 meses).

El catálogo de modelos comprende desde compactos hasta SUV premium o furgonetas para autónomos. La combinación de amplitud de gama junto a procesos digitales y atención experta es una fórmula de éxito.

Contexto competitivo y posicionamiento

La expansión del renting ha atraído a bancos, a algunos fabricantes y a innumerables brokers especializados. Total Renting se ha posicionado como una “ventanilla única” que negocia con múltiples proveedores y financieras para optimizar precios, plazos y kilometraje. Para el cliente, esta independencia deriva en mejores condiciones sin sobrecostes y en una propuesta comparativa más rica.

Fiabilidad, transparencia y precios

Otra de las claves del crecimiento sostenido de Total Renting es la coherencia: prometer solo aquello que se puede cumplir, explicar claramente los requisitos y dar visibilidad a plazos y políticas. Así, la información reduce incertidumbres y mejora la conversión.

Además, más allá de la actividad comercial, la marca está en los medios, en los generalistas y en los especializados, y tiene valoraciones muy positivas en canales de opinión. En un sector donde la confianza es determinante, la cobertura mediática y de opinión y una web clara y bien estructurada ayuda a transformar visitantes en clientes.

Mirando al futuro

Con un mercado en crecimiento y más usuarios valorando la previsibilidad de costes, la flexibilidad de contratos y la comodidad del “todo incluido”, Total Renting parte de una posición ventajosa para seguir escalando. Su foco en la experiencia de cliente, la variedad de marcas y modelos, la entrega rápida y el acompañamiento experto refuerzan un posicionamiento asociado con excelencia.

En definitiva, el auge del renting no es un fenómeno pasajero: responde a cambios profundos en la forma de consumir movilidad. Y, dentro de esa transformación, Total Renting ha encontrado el punto de equilibrio entre precio, servicio y simplicidad.