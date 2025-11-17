¿En qué fijarse al contratar un Seguro de Moto a Terceros?

Llegado el momento de asegurar una motocicleta, algunos motoristas optan por un Seguro de Moto a Terceros básico. Y, entre otros motivos, eligen esta modalidad porque su presupuesto es limitado, la moto tiene varios años de antigüedad, no circulan con ella con frecuencia o se consideran conductores experimentados y prudentes con un perfil de siniestralidad bajo.
Sobre este tipo de modalidad, los profesionales del sector asegurador recomiendan buscar información de seguros de moto a terceros y prestar atención a las coberturas incluidas en la póliza antes de tomar una decisión, ya que no todos los seguros de moto básicos brindan el mismo nivel de protección.
¿Qué es y qué cubre un Seguro de Moto a Terceros básico?
Obligatorio para circular por las vías públicas, el Seguro de Moto a Terceros es la modalidad más básica y económica. Y a tenor de lo dispuesto en la legislación española, debe incluir, al menos, estas dos coberturas:
- Responsabilidad Civil obligatoria. A través de ella se cubren los daños personales y materiales que un motorista cause a terceros.
- Riesgos Extraordinarios. Por su parte, esta cobertura, cuyas indemnizaciones corren a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros, se ocupa de cubrir los daños que sufra una moto asegurada debido a acontecimientos extraordinarios como fenómenos naturales extremos, acciones violentas, actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…
Asimismo, es habitual que las compañías incluyan otras garantías en esta modalidad. De ahí que sea tan importante, recalcan los expertos, escoger un Seguro de Moto a Terceros que, además de ser económico, sea lo más completo posible.
¿Qué tener en cuenta al contratar un Seguro de Moto a Terceros?
Para ello, es aconsejable elegir una entidad aseguradora con una contrastada trayectoria ofreciendo productos especialmente pensados para los motoristas. Y que a las coberturas obligatorias del Seguro de Moto a Terceros sume otras que aporten valor añadido y sean de utilidad para los asegurados. Como, por ejemplo:
- Responsabilidad Civil voluntaria. Amplía los límites contemplados en la garantía de Responsabilidad Civil obligatoria destinados a cubrir los daños personales y materiales causados a terceros.
- Protección Jurídica. Mediante esta cobertura se defiende judicialmente al motorista asegurado en los procedimientos penales contra él, con excepción, obviamente, de aquellos que estén motivados por hechos dolosos o delitos contra la seguridad del tráfico.
- Reclamación de Daños. Tiene como objeto reclamar los daños y perjuicios causados por otro vehículo al motorista y/o la moto asegurados como consecuencia de un accidente de circulación
- Garantía de Casco y Chaleco Airbag. Sin duda, se trata de una cobertura muy útil, pues facilita reemplazar el casco o el chaleco airbag si estos elementos sufren daños en un accidente de responsabilidad con contrario.
- Asistencia por Repostaje Incorrecto. Y por medio de esta garantía se brinda ayuda in situ o se traslada la moto asegurada a un taller en el caso de confundirse de combustible al repostar.
¿Un Seguro de Moto a Terceros puede personalizarse?
De igual manera, es importante que, al contratar un Seguro de Moto a Terceros, la entidad aseguradora facilite, si así se desea, incluir en la póliza garantías opcionales como Accidentes del Conductor y Asistencia en Viaje o grúa, posibilitando de este modo que cada motorista pague solamente por las coberturas que realmente necesite.