La venta de productos de papelería online te ayuda a ahorrar en estos tiempos difíciles

En 2020, el e-commerce ha crecido como nunca. Los usuarios, sobre todo aquellas personas que están pasando ya por su segundo confinamiento, han recurrido a internet mucho más que antes. Algo que sumado, a un porcentaje de más del 90% de hogares conectados en territorio español, ha hecho que España se vuelva todavía más digital, y también que los negocios hayan ampliado sus posibilidades a través de estos canales.

Hay un sector en concreto que ha recibido un duro golpe este año, el de las papelerías. Los negocios de este terreno han visto un notable descenso en su facturación a causa de los recortes que se están viendo en numerosos frentes. Las oficinas no han invertido tanto en material, dado que el teletrabajo se ha instaurado en muchas de ellas; las familias no han comprado tanto material escolar como antes y, en definitiva, un panorama que no beneficia para nada a este sector.

Algo curioso, porque precisamente este terreno es uno de los que mejor se ha adoptado al panorama digital con la instauración de papelerías online. Tan solo hay que ver casos como el de PapeleriaPRO, que ofrece no solo material de imprenta, también mobiliario de oficina. Una solución pensada para profesionales y para particulares que demuestra, con su fórmula, que comprar este tipo de productos a través de internet es algo mucho más fácil y con numerosos beneficios.

Pero, ¿qué diferencia hay entre comprar este tipo de materiales en un establecimiento tradicional o en una web de internet? Si te estás preguntando eso, probablemente desconozcas las ventajas que trae consigo la venta online. Su propia fórmula es precisamente lo que hace que el e-commerce crezca como lo está haciendo en este año tan difícil. Sobre todo porque, entre otras cosas, garantiza un mayor ahorro a los compradores. Aunque sus bondades van mucho más lejos.

Ahorro y seguridad, las ventajas de comprar por internet

Podemos volver al caso de PapeleriaPRO, o al de cualquier otra empresa del mismo terreno, para ver las ventajas que ofrecen al comprador. Lo habitual a la hora de ir en busca de material de oficinal, o de material escolar, era recurrir a la típica imprenta cercana, hacer las correspondientes colas y hacerse con todo lo que fuera necesario. El problema actualmente es que eso es inviable debido a las medidas de seguridad que se están tomando por la pandemia.

A eso hay que sumar que este tipo de tiendas no siempre tienen todo lo que hace falta, amén de los horarios y los precios. Son cuestiones que internet ha solucionado de varias maneras. En primer lugar, una imprenta online no tiene horarios, su web siempre está abierta para que puedas comprar lo que haga falta. De hecho, los problemas de stock tampoco son algo que suela estar presente en ellas.

Por otro lado está la seguridad, algo que ha ganado especial relevancia en los tiempos que corren. No hay que realizar desplazamiento alguno. Pides lo que sea desde tu casa, sea un lápiz, un escritorio o un paquete de folios para tu impresora, y simplemente esperas a que llegue. Algo a lo que hay que sumar también que los plazos de envío suelen ser bastante reducidos, lo que le da un plus de comodidad.

En última instancia está el ahorro, aunque eso es algo que conoce todo aquel que haya saboreado antes las mieles de las tiendas online. La competitividad en la red es mucho más alta, y eso empuja a los comercios en línea a ser más agresivos con sus ofertas o con los precios habituales de sus productos. Algo que beneficia especialmente al comprador ya que, con tan solo visitar unas cuentas webs, puede encontrar rápidamente la que le ofrezca lo que quiere a un precio más bajo.

La fórmula del e-commerce tenía que llegar inevitablemente a las tiendas especializadas en este tipo de material, a las imprentas y papelerías de toda la vida. En un 2020 en el que lo digital se ha convertido en el bote salvavidas tanto de familias como de empresas, su papel ha adquirido mucha más relevancia que antes. De hecho, en muchas ocasiones sus servicios online se han vuelto imprescindibles para muchas empresas y trabajadores que siguen necesitando material, pero no podían desplazarse por cuestiones sanitarias y de seguridad.

Son tiempos duros, por eso hay que saber buscar las soluciones que traigan más facilidades a todo el mundo. El sector de las papelerías ha sufrido un fuerte varapalo este año, como otros muchos negocios, pero también ha sabido reponerse como nunca. Las papelerías online llevan tiempo entre nosotros, y ahora están demostrando su valía gracias a grandes catálogos, a productos de calidad y a precios la mar de atractivos. En definitiva, es el momento de empezar a mirar también lo que ofrecen, porque puede ser de mucha utilidad.