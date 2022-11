Con Elon Musk llega el nuevo ‘Twitter premium’: le costará 8 dólares mensuales

¿Cómo será Twitter ahora que pertenece al magnate de Tesla?

Fue hace exactamente 5 días que el CEO de Tesla, Elon Musk, compró Twitter, y, fue el pasado martes 1 de noviembre cuando anunció a través de un comunicado su idea de crear una versión premium, es decir, el tick azul que indica que la cuenta está verificada, costará 8 dólares, aunque por ahora solo estará presente en Estados Unidos.

Según el multimillonario, ese precio variará dependiendo del país y del poder adquisitivo de cada uno. Se conoce como Twitter Blue y, a pesar de tener un coste, tendrá unas series de ventajas como, por ejemplo, prioridad en las respuestas, menciones y búsquedas para evitar el spam, facilidades para postear largos vídeos y audios, y, por último, reducir la publicidad. Además, los anunciantes tendrán un muro de pago, según comenta en un tuit a través de la propia red social:

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022