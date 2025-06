Facturación electrónica, ¿por qué se ha hecho fundamental para las empresas?

La facturación electrónica llegó para quedarse. Con la digitalización del todo, cada vez han salido más herramientas con las que podemos contar, recursos que hacen la vida de los negocios mucho más sencilla. Destacando cantidad de ventajas (también) para los usuarios, sin duda es un programa que debemos empezar a valorar, el que resulta de lo más innovador en nuestros días.

Impulsado por la ley Crea y Crece, que potencia el desarrollo y la buena organización de los negocios, vemos cómo este sistema queda enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Con el fin de combatir la morosidad, el hecho de que todas las gestiones se hagan desde Internet o a través de una app que vaya conectada al mismo lo hace todavía más sencillo.

¿Cuáles son las ventajas de la facturación electrónica para las empresas?

Una factura electrónica para empresas y autónomos resulta bastante eficaz para esos negocios en los que cuesta llevar las cuentas, para los que tienen cantidad de clientes a los que deben pasar un papel. Con la idea de que el trámite sea más rápido y tengamos la oportunidad de aprovechar el tiempo en otras cosas, casi todas las compañías que conocemos se han apuntado a esta modalidad. A continuación, para que veas todo lo que puedes ganar, te dejamos con una serie de ventajas a tener en cuenta:

Ahorro de tiempo

Uno de los principales aspectos que debemos tener en cuenta al hablar de este programa es el ahorro de tiempo que supone para las empresas. Gracias a que no hay que hacer nada manual -y a que todo está completamente digitalizado- no nos pasaremos las horas en la oficina intentando que todo quede perfecto y que no haya un error por nuestra parte. ¿No te parece algo genial?

Mayor productividad

Junto con el ahorro de tiempo también estaremos ganando una productividad mayor. Con todos los procesos automatizados, cualquier cosa que queramos hacer será mucho más sencilla y tangible que cuando teníamos que tirar de lo manual. Perfecto para sumar unos tantos en el departamento, seguro que tú también notas la diferencia cuando tengas el sistema implementado.

Menor riesgo de errores

La automatización de la contabilidad también supone una ausencia de errores por parte de la persona que hace el desarrollo de la tarea. Ideal para que tengamos la oportunidad de hacer las cosas bien desde una primera instancia y, además, ahorremos tiempo en el proceso, son muchas las empresas que han visto los resultados y que, a partir de ahí, es cuando se han decidido por su implementación.

Transparencia fiscal

La digitalización de las cuentas de una empresa se ha hecho, especialmente, por la transparencia fiscal que esto supone. Mirando herramientas tan innovadoras como Cegid, nos encontramos ante una forma de decir que estamos haciendo las cosas bien, que respetamos la ley y que la labor de perder una factura nos es algo que entre en nuestros planes. ¡No te quedes atrás!

Máxima seguridad

El envío automático de la factura es algo bastante seguro. Gracias a que no tendremos que hacer el trabajo de forma manual, resulta interesante ver cómo los datos quedan guardados en un sistema para que podamos acceder a ellos en el momento en que nos haga falta. Con la garantía de que todo es más fácil, rápido y con una mejor organización, seguro que tú también te alegras de su implementación.

Facturación electrónica contra la evasión fiscal, ¿realmente da buenos resultados?

Además de lo simples que ha hecho las tareas administrativas de las empresas, una factura electrónica también sirve como método para la evasión fiscal, para que no podamos librarnos de impuestos y tengamos todas las entradas y salidas de dinero registradas. Cegid, como programa que ha salido para cumplir con estas obligaciones, resulta bastante útil, cómodo y sencillo para cualquier negocio que se precie.

Garantizando integridad, conservación y accesibilidad, su entrada en vigor supone un cambio que era necesario dentro de todo este panorama, en lo que respecta a los mercados y a la manera en la que declaran sus ingresos. Hecho realidad para 2026, si estamos al frente de una empresa o somos profesionales autónomos, sin duda debemos comenzar a valorarlo y memorizarlo cuanto antes.

En definitiva, la facturación electrónica resulta muy positiva no sólo para evitar fraudes a Hacienda, también si se piensa en la mejora que ha supuesto de cara a las tareas administrativas que se realizan en el día a día. Con bastante a su favor, si lo que queremos es una mejor organización de la contabilidad y que se puedan ver los cambios en el papel sin problemas, puede que tengas que plantearla cuanto antes.

¡No te lo pienses! Si desde hace tiempo estás escuchando hablar sobre este sistema sólo tienes que mirar lo que se dice de él y cuáles son las garantías que supone para las empresas y/o negocios que ya lo tienen implementado. ¿Te animas entonces con ello?