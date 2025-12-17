Gómez Oviedo y la evolución de GO Rental Store

En un sector donde la fiabilidad y la capacidad de respuesta son tan importantes como la propia tecnología, la trayectoria de Gómez Oviedo destaca como una de las historias empresariales más constantes del panorama industrial español.

Lo que comenzó hace más de siete décadas como un pequeño proyecto familiar ha evolucionado hasta convertirse en un referente nacional en servicios técnicos, maquinaria profesional y soluciones para obra, industria y eventos. Hoy, buena parte de esa expansión se concentra en una división que ha ganado identidad propia: GO Rental Store, la sección especializada en el alquiler de maquinaria que ha consolidado a la compañía en un mercado cada vez más exigente.

De empresa familiar a una red con presencia nacional

La historia de Gómez Oviedo tiene un valor singular para entender su situación actual. Fundada en 1947, la compañía nació en Oviedo como un pequeño negocio de reparación y mantenimiento de motores.

La especialización técnica fue tan determinante desde el primer día que, con el paso del tiempo, el catálogo fue ampliándose y llegaron los primeros servicios de alquiler de máquinas y herramientas. Aquella decisión marcó el rumbo de la empresa, dando respuesta a una necesidad real de talleres, obras y pequeñas industrias que antes debían adquirir equipos costosos incluso para trabajos puntuales.

La creación de GO Rental Store, una marca dentro de la marca

La consolidación de Gómez Oviedo como empresa de referencia desembocó en una evolución natural, la de crear una división específicamente dedicada al alquiler. Así nació GO Rental Store, un concepto propio que organiza, actualiza y amplía toda la oferta de maquinaria profesional de la compañía.

Esta sección funciona prácticamente como una marca independiente, con catálogo, imagen y modelo operativo adaptados a las necesidades actuales del mercado. GO Rental Store es, en esencia, la respuesta moderna de Gómez Oviedo a una demanda que no deja de crecer: maquinaria accesible, rápida, técnica y sin complicaciones operativas para el cliente.

Uno de los pilares de GO Rental Store es su variedad de equipos. El catálogo actual abarca maquinaria para obra y construcción, jardinería profesional, elevación, limpieza industrial, compactación, perforación, electricidad, climatización y un largo listado de herramientas especializadas.

Esa amplitud es fruto de un proceso interno muy medido en el que cada máquina se incorpora en función de las necesidades reales detectadas por el equipo técnico. Desde elevadores para trabajos en altura hasta generadores eléctricos o miniexcavadoras, la actualización del catálogo es constante. Esta renovación continua garantiza que los clientes trabajen con equipos modernos, eficientes y capaces de cumplir con las normativas actuales en materia de seguridad y emisiones.

La ventaja competitiva, un equipo técnico que respalda cada servicio

Más allá del catálogo, uno de los aspectos que más valoran los clientes es el equipo humano de Gómez Oviedo y GO Rental Store. Técnicos especializados en mecánica, electricidad, hidráulica y mantenimiento forman el núcleo operativo de la empresa. Sus conocimientos permiten que cada máquina se revise antes de salir, se mantenga en perfecto estado y pueda ser reparada con rapidez si surge cualquier incidencia.

Esta capacidad de asistencia técnica inmediata ha sido clave para consolidar la reputación de la empresa. En un sector donde los tiempos de obra son estrictos, disponer de un equipo que responde sin dilación se convierte en un valor diferenciador.

La sección de Calidad de GO Rental Store, presente en su web oficial, resume un enfoque basado en procedimientos rigurosos y certificaciones. Desde la trazabilidad de cada máquina hasta los controles de seguridad previos a la entrega, el sistema interno se orienta a reducir riesgos y garantizar un uso seguro.

Ventajas que explican su consolidación

GO Rental Store detalla en su web una serie de ventajas que han sido determinantes en su expansión:

Disponibilidad inmediata . La empresa mantiene stock suficiente para dar respuesta rápida.

. La empresa mantiene stock suficiente para dar respuesta rápida. Asesoramiento técnico real . No se limita a entregar maquinaria; explica qué equipo es el adecuado para cada situación.

. No se limita a entregar maquinaria; explica qué equipo es el adecuado para cada situación. Maquinaria actualizada . Renovación constante del parque para garantizar eficiencia y seguridad.

. Renovación constante del parque para garantizar eficiencia y seguridad. Flexibilidad en el alquiler . Desde maquinaria para un trabajo puntual hasta alquileres de larga duración.

. Desde maquinaria para un trabajo puntual hasta alquileres de larga duración. Red logística propia. Entregas y recogidas gestionadas internamente para evitar esperas.

Estas ventajas han permitido que tanto grandes empresas como autónomos confíen en GO Rental Store para trabajos de distinta envergadura.

Una empresa preparada para el futuro del sector

El sector del alquiler de maquinaria evoluciona al mismo ritmo que lo hace la tecnología industrial. La electrificación, el control por sensores, la eficiencia energética y la actualización normativa exigen que los proveedores estén en constante evolución.

En este sentido, Gómez Oviedo ha logrado algo complejo, mantenerse fiel a su origen familiar y, al mismo tiempo, convertirse en una empresa moderna, competitiva y alineada con los estándares industriales actuales. Con GO Rental Store, el servicio de alquiler ha alcanzado un nivel de especialización que refuerza la posición del grupo como uno de los nombres más relevantes del sector en España.

Su historia, su equipo técnico y su capacidad de adaptación explican por qué su modelo continúa creciendo y por qué el nombre de Gómez Oviedo sigue siendo sinónimo de profesionalidad para miles de empresas que confían en ellos en su día a día.