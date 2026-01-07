Inteligencia Artificial, Sostenibilidad y Liderazgo: experta analiza cómo conceptos innovadores están impulsando el crecimiento en las operaciones de la cadena de suministro

La combinación de fuerzas empresariales a través de diversas disciplinas y conceptos ha sido un gran catalizador para el crecimiento de actividades y proyectos en numerosos sectores. Si bien la tecnología continúa evolucionando rápidamente, muchos de los resultados exitosos alcanzados recientemente por las organizaciones también han dependido en gran medida de la planificación estratégica —y no únicamente de la tecnología en sí.

Un caso que ejemplifica una combinación ganadora de estos esfuerzos es la sinergia entre la Inteligencia Artificial (IA) y la Sostenibilidad. Para fortalecer aún más este trío, nuevos conceptos de Liderazgo en el mundo corporativo también desempeñan un papel crucial. Todo esto se desarrolla en el contexto de las operaciones de la cadena de suministro.

Una de las especialistas calificadas para comentar esta convergencia de avances y beneficios —a pesar de los desafíos— es Sidra Tufail. Cuenta con una amplia experiencia global en liderazgo y diseño de operaciones de cadena de suministro en tres continentes y más de 15 países, incluyendo regiones de Asia (Hong Kong, Indonesia, Pakistán), Europa (Suiza, Italia, Polonia), América del Norte (Estados Unidos, Canadá, México) y América Latina (Brasil, Argentina, Colombia y principales clústeres de mercado).

Su trayectoria también incluye la implementación de cadenas de suministro greenfield (construidas completamente desde cero) para nuevas categorías de productos. Además, la especialista pakistaní en planificación estratégica ha ocupado cargos de liderazgo global en grandes corporaciones multinacionales como Unilever y Philip Morris, donde gestionó operaciones en múltiples geografías.

“La planificación estratégica es como el alma de una organización. Ayuda a definir hacia dónde quiere ir la empresa, cómo llegar allí, qué recursos —humanos y materiales— se utilizarán y en qué plazo. El control es esencial al final del proceso, pero también es crítico a lo largo del mismo, ya que cada etapa puede requerir su propio proceso de diagnóstico. Esto ayuda a aclarar cómo cada disciplina y concepto puede contribuir de manera significativa”, explica.

Representando el progreso

A finales del año pasado, las inversiones globales en startups de Inteligencia Artificial superaron los US$ 110 mil millones, lo que representa un aumento de más del 60% en comparación con el año anterior. Aunque esta cifra estableció un nuevo récord, la expectativa —basada en un escenario ya prometedor— es que estos hitos continúen superándose en los próximos años.

Tras enfrentar desafíos significativos, el sector de operaciones de la cadena de suministro mostró señales de recuperación en 2024. Esta tendencia positiva resalta el valor de la responsabilidad compartida, en la que cada disciplina contribuye de forma individual y, sobre todo, colectiva a una planificación eficaz.

Junto con la IA y la Sostenibilidad, la digitalización y la optimización de procesos en la logística de entrada y salida ayudaron a encaminar al sector hacia una mayor resiliencia. Según especialistas como Sidra Tufail, estos avances son tan impactantes como las impresionantes cifras financieras que circulan en este dinámico, complejo y diverso escenario logístico.

Sidra ha escrito y hablado extensamente sobre el papel de la IA en esta transformación. Sin embargo, ahora busca profundizar el debate enfatizando las crecientes contribuciones de la Sostenibilidad y otros factores de apoyo, incluida la optimización específica por departamento.

Al observar la evolución de las relaciones institucionales entre Sostenibilidad y Gestión —tanto en el sector público como en el privado—, varios países, incluidos aquellos donde Sidra ha trabajado, han logrado avances significativos. Un ejemplo destacado proviene de América Latina, donde desempeñó un papel estratégico en la cadena de suministro.

“Pensar en sostenibilidad es pensar en un abastecimiento eficiente en el presente. Se trata de actuar de manera consciente para evitar comprometer la dinámica actual de productividad y consumo, al tiempo que se protegen las generaciones futuras. De lo contrario, esta secuencia —ya debilitada en algunos países menos orientados al futuro— quedará aún más en riesgo”, advierte Sidra.

El liderazgo como el tercer elemento

Para completar este trío de vectores influyentes, dirigimos la mirada al Liderazgo y a su papel en evolución dentro de los modelos organizacionales modernos. Este aspecto es fundamental para comprender cómo las operaciones de la cadena de suministro se han enriquecido en los últimos años, especialmente en medio de desafíos logísticos complejos.

Sidra Tufail explica que una nueva ola de ideas ha moldeado a las organizaciones en las últimas décadas, en particular la necesidad de repensar los modelos de liderazgo. Los enfoques rígidos y centralizados han sido reemplazados por modelos situacionales o basados en contingencias. Incluso el concepto tradicional de Recursos Humanos (RR. HH.) ha evolucionado hacia teorías modernas de Gestión de Personas.

“Cuanto más flexible y dinámico sea el entorno, como es el caso de las operaciones de la cadena de suministro, más integral debe ser el plan estratégico. Debe ser visionario y adaptable a diversos escenarios posibles de cambio y crecimiento”, enfatiza.

Con el objetivo de diversificar aún más su experiencia en tecnología e IA y de adoptar más cambios, Sidra también actúa como asesora de una startup asociada al MIT, vinculada al sector de la salud, llamada HER Heard. Esto permite que su conjunto de habilidades se transfiera a otras industrias que están adoptando activamente el camino de la IA.

En un mundo de incertidumbre y cambios constantes, las organizaciones ya no pueden permitirse estar desconectadas de las fluctuaciones externas. Contar con un equipo atento a estos cambios se ha vuelto indispensable. Los líderes no solo deben comprender las fortalezas y limitaciones del equipo, sino también alinear sus capacidades con las estrategias en constante evolución de la organización. Sidra participó en un podcast junto a altos ejecutivos de empresas de la lista Fortune 500 (Microsoft, Duracell, General Mills), destacando la necesidad de un liderazgo ágil y transformacional en la cadena de suministro. El podcast puede encontrarse aquí:

“Es fundamental saber cuándo y cómo delegar tareas, motivar al equipo y ofrecer reconocimiento. En un entorno de mercado complejo, es necesario contar con un equipo bien preparado y con intereses alineados —tanto entre colegas como entre el equipo y la empresa—. Los gestores deben optimizar recursos y la toma de decisiones, garantizando al mismo tiempo que el equipo se mantenga capacitado y comprometido. Es un escenario prometedor, pero que ya exige nuevas competencias de todos los profesionales involucrados en esta transformación continua de las operaciones de la cadena de suministro”, concluye la especialista.