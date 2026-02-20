  • ESP
iKreate se posiciona como partner estratégico para campañas programáticas internacionales con foco en Atención y calidad del impacto

En un contexto en el que la saturación publicitaria y la fragmentación de inventario dificultan la eficacia de las campañas digitales, iKreate refuerza su propuesta como partner ideal para marcas y agencias que buscan escalar sus campañas internacionales vía programática, manteniendo la calidad, la coherencia y el impacto en todos los mercados.

Gracias a su partnership con Adnami, iKreate ofrece al mercado español una solución diferencial basada en Atención como métrica core, no como un añadido, permitiendo a los anunciantes comprar mejor, con mayor control y resultados más consistentes en campañas cross-market.

La solución de Agentic Curation de Adnami, impulsada por inteligencia artificial, automatiza la creación y optimización de deals premium, facilitando la activación de campañas en múltiples países desde un único punto. Actualmente, Adnami cuenta con más de 6.000 sites premium certificados y acuerdos locales en prácticamente toda la región EMEA, lo que permite acceder a inventario de alta calidad de forma rápida y segura.

Además, la tecnología de optimización basada en Atención ha demostrado mejora media del 40% en resultados de atención, reducciones significativas de aCPM (attentive CPM) y una mayor eficiencia en la inversión publicitaria, según datos publicados por Adnami.

“La Atención se ha convertido en el mejor proxy del impacto real de una campaña, y para nosotros siempre ha sido el centro de la estrategia, no un complemento. Gracias a nuestra alianza con Adnami, desde iKreate podemos ayudar a marcas y agencias españolas a escalar campañas internacionales manteniendo la calidad del impacto, la coherencia entre mercados y una optimización real basada en Atención”, afirma Carmen Aparicio Riancho, Cofounder y CSO de iKreate.

La propuesta conjunta de iKreate y Adnami está especialmente pensada para anunciantes que necesitan:

  • Escalar campañas internacionales vía programática de forma ágil.
  • Mantener calidad, brand safety y consistencia entre mercados.
  • Simplificar la operativa en campañas multi-país.
  • Optimizar en tiempo real con datos de Atención reales, más allá de la viewability o el clic.

“Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a comprar mejor, no solo a comprar más. La combinación de inventario premium, automatización inteligente y métricas de Atención nos permite demostrar el valor real de la inversión, especialmente en campañas de branding y upper/mid funnel”, añade Henrik Varga, CEO y Cofounder de iKreate.

De esta manera, iKreate consolida su posicionamiento como especialista en Atención y calidad del impacto, ofreciendo al mercado español acceso a una solución programática internacional preparada para los retos actuales de escala, eficiencia y eficacia publicitaria.

