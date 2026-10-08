Tiziano, Velázquez, Goya, Frida Kahlo y Carrington: el arte se da cita en Faro Santander

Hay un lugar en España donde hoy es posible contemplar obras de Tiziano, El Greco, Rubens, Velázquez, Goya, Tàpies, Frida Kahlo o Leonora Carrington. Desde su inauguración el pasado 8 de septiembre, Faro Santander se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para los amantes del arte y la cultura en nuestro país.

Su relevancia no responde solo a la calidad de las exposiciones de arte Obras Maestras de la Colección Banco Santander, México Moderno en la Colección Gelman Santander y El surrealismo sintomático: Leonora Carrington que podrán visitarse durante los próximos meses en las galerías del edificio, proyectado por el arquitecto David Chipperfield.

También reside en la vocación con la que nace Faro Santander: convertirse en un espacio abierto a la participación, el encuentro y el conocimiento compartido, con una programación que busca establecer una relación continuada con la ciudadanía y extender su actividad más allá del propio centro, en conexión con el territorio y con otros agentes culturales.

Con aquellas primeras jornadas de puertas abiertas y el programa festivo que las acompañó, el objetivo era claro: propiciar un primer contacto con los visitantes. “El espectáculo de luz, los talleres en familia y la música en vivo reflejaron la esencia de lo que queremos ser: un punto de encuentro vibrante, accesible e integrador en Santander”, explica Daniel Vega Pérez de Arlucea, director de Faro Santander.

Esa voluntad de apertura ya la han comprobado quienes han visitado el centro cultural en este primer mes de vida. Concebido como un espacio de intercambio y experimentación, Faro Santander aspira a convertirse en un núcleo cultural vivo, abierto a todos los públicos, donde convivan el arte, la tecnología, la educación y la experimentación durante todo el año.

“Nuestra intención es hacer que todo el mundo se sienta bienvenido”, señala Vega. “Queremos que nadie piense ‘esto no es para mí’. Faro tiene que ser un lugar al que puedas entrar por curiosidad y del que salgas con ganas de volver. No espero que todo el mundo salga de Faro habiendo visto lo mismo, entendido lo mismo o emocionándose con las mismas cosas”, añade.

Para alcanzar ese objetivo, los responsables de Faro Santander han diseñado una programación articulada en cuatro grandes líneas de actuación: Arte y Tecnología; Educación y Mediación; Proyectos Participativos; y Programas Públicos.

La primera de ellas sitúa la innovación y la experimentación en el centro de la propuesta. Lo hace a través de Cubo, una ambiciosa instalación digital que ocupa dos plantas del edificio y combina un sistema de proyección inmersiva 360º con un exterior recubierto por una piel LED de casi 400 metros cuadrados.

Cubo se estrena con la exposición Antes de Faro, un puente histórico entre lo que fue el centenario edificio del paseo de Pereda y lo que se ha convertido más de siglo y medio después. Lo hará mostrando detalles del proceso de transformación del inmueble, así como piezas del mobiliario original del banco. La experiencia se completa con unas gafas de realidad virtual que trasladan al visitante a una recreación histórica del edificio y de sus espacios más emblemáticos.

Llamita, por su parte, es un espacio singular de experimentación lúdica y artística concebido para despertar la imaginación, la curiosidad y la creatividad a través de la experiencia estética, el juego y el asombro. Pensado especialmente para el público infantil, aunque abierto a todas las edades, este proyecto transforma la relación tradicional con el arte en una experiencia viva, táctil y participativa.

En Faro Santander, los Proyectos Participativos se entienden como una forma de producción cultural en la que la ambición estética y el compromiso social son inseparables. En este ámbito se enmarca Marisma, el espacio dedicado al desarrollo y la presentación de proyectos artísticos vinculados al territorio de Cantabria.

Por último, los Programas Públicos sintetizan buena parte de la identidad que Faro Santander quiere proyectar y que ya empieza a consolidar: un espacio de conversación continuada sobre los grandes debates de nuestro tiempo a través del arte. En Santander ya se habla de Los Jueves de Faro y, muy pronto, Los Especiales de Faro se convertirán también en una cita obligada para los habitantes de la ciudad y para quienes se acerquen a ella atraídos por la propuesta cultural de Faro Santander.