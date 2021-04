In Out Travel & Events se une a Globalstar Travel Management

La compañía está vinculada tanto a Amadeus como a Sabre GDS y también está considerada como uno de los proveedores de soluciones MICE más innovadores de España. Al igual que In Out Travel, cada socio de GlobalStar es un experto en su mercado, y despliega la mejor tecnología y gestión para ofrecer soluciones locales sin concesiones dentro de un marco global. Para las empresas que compran en varios mercados internacionales, la estrategia de In Out Travel proporciona experiencia en el mercado español y servicios de reserva junto con un contrato global único, datos consolidados multirregionales, experiencia en gestión de cuentas global, acceso a tipos de tarifas aéreas con descuentos increíbles a través de soluciones de vanguardia, y cobertura de emergencia local.

Rafael Guerrero, Director General de In Out, comenta que “unirnos a Globalstar nos ofrece una proyección internacional ampliada, siendo la oportunidad perfecta para expandir una de nuestras mayores fortalezas: somos una agencia global y ofrecemos un servicio muy personalizado e integral 360”.

“Estamos encantados de tener a In Out Travel a bordo como nuevo socio de GlobalStar Travel Management”, comenta James Stevenson, Director Ejecutivo de GlobalStar. “España es la sexta economía más grande de Europa y se considera un mercado determinante. Con la reputación nacional de In Out y la capacidad global y el alcance de la red GlobalStar, tenemos una solución eficaz para las empresas españolas que desean consolidar sus necesidades de viajes a nivel mundial».

***

Sobre GlobalStar Travel Management

GlobalStar Travel Management es la red de viajes de negocios independiente más grande del mundo. GlobalStar opera a través de 3500 ubicaciones en más de 85 países a nivel mundial con una facturación combinada de más de 14 mil millones de dólares estadounidenses. Establecidos en 2001, son especialistas en la ejecución de programas de gestión de viajes multinacionales respaldados por un poder adquisitivo significativo, niveles de servicio consistentes y soluciones de tecnología de viajes coherentes en todo el mundo.

Sobre In Out Travel

In Out Travel es una de las agencias líderes del sector desde 1997. Brindan una visión global 360 con servicios integrados, herramientas en línea y agentes de cuentas dedicados 24/7. Sus oficinas en Madrid y Barcelona dan cobertura a todo el territorio nacional, y también a nivel internacional.

Para más información:

https://globalstartravel.com/location/in-out-travel/

https://www.inout-travel.com/

Fuente Comunicae