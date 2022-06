Vitaplus Boulardii, nuevo simbiótico para restablecer la microbiota intestinal

Vitaplus Boulardii es un complemento alimenticio de acción simbiótica (combina probióticos y prebióticos), que favorece la supervivencia e implantación de los probióticos, por tanto, su actividad en el tracto gastrointestinal, y el crecimiento frente a microorganismos potencialmente patógenos.

El nuevo producto está formulado con las dos cepas probióticas más estudiadas y con mayor evidencia en Diarrea Aguda y Diarrea Asociada a Antibióticos, según las guías internacionales ESPGHAN(1) y WGO(2)

La precisión de su fórmula

El nuevo simbiótico Vitaplus Boulardii, contiene 500 mg de Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799, 1×1010 UFC de Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) y 500 mg de fructooligosacáridos (FOS-Actilight).

Tanto Saccharomyces boulardii como Lactobacillus rhamnosus GG son las dos cepas probióticas más estudiadas y con mayor evidencia (según las guías internacionales ESPGHAN(1) y WGO(2) en las recomendaciones de Diarrea aguda, Gastroenteritis aguda, Diarrea asociada a antibiótico, Diarrea del viajero, infección por Helicobacter pylori y Candidiasis asociada a la toma de antibiótico)

Simbióticos y su importancia

Tal como comenta María Romero, directora general de PlusQuam Pharma, “la microbiota juega un papel esencial en la vida, esta sería imposible en su ausencia. Las funciones que realiza la microbiota son tres: función metabólica, función de barrera intestinal y función de modulación inmunológica”.

Función metabólica

Los microorganismos de la microbiota ayudan a procesar ciertas sustancias que no han sido digeridas en el intestino delgado, dando lugar a ácidos grasos de cadena corta y otros que modifican el pH intestinal, favoreciendo así la absorción de oligoelementos. Esto sirve de impulso para el funcionamiento de las células del intestino.

Además, contribuye a regular el metabolismo del colesterol y constituye un aporte de energía extra para el organismo, al tiempo que sintetiza vitaminas y metaboliza sustancias tóxicas.

Función de barrera intestinal

La microbiota ejerce un potente efecto defensivo frente a la colonización de patógenos mediante varios mecanismos. Compitiendo por los nutrientes; produciendo sustancias antimicrobianas; mediante la excreción de sustancias antibióticas naturales; estimulando la secreción de un mucus, lo que dificulta la unión de patógenos al epitelio intestinal; segregando sustancias antimicrobianas contra los patógenos.

Función de modulación inmunológica

Las bacterias que forman la microbiota intervienen en el desarrollo del sistema inmunitario intestinal, encargado de la protección contra agentes patógenos y principal fuente de células inmunitarias defensoras del organismo.

La disbiosis intestinal es un importante desequilibrio de la microbiota intestinal. Estos cambios en la concentración de las bacterias intestinales pueden contribuir al desarrollo o empeoramiento de muchos trastornos o enfermedades crónicas y degenerativas intestinales.

Vitaplus boulardii ayuda en la prevención de la diarrea asociada a antibiótico, de la infección recurrente asociada a Clostridium difficile, de la candidiasis asociada a la toma de antibiótico y de la diarrea del viajero, ayuda a mejor la diarrea aguda, la infección por Helicobacter pylori y la gastroenteritis aguda.

Se presenta en formato de 10 sticks bucodispersables sabor leche. Es apto para adultos y niños. No contiene gluten, ni lactosa. Es apto para embarazadas y compatible con la lactancia.

