Las 6 tendencias más virales del verano 2022, según marcas españolas como Celia B o Polo Club

Sol, playa, noches eternas, paseos junto a la orilla del mar y muchos momentos más por disfrutar. Aún queda verano por delante y con él, tiempo suficiente para conquistar las tendencias que han reinado -y todavía reinan- la temporada. Desde el clásico lino y la frescura del crochet hasta las formas y combinaciones más rompedoras, las tendencias más virales del verano no han dejado indiferente a nadie ¿Lo mejor de todo? Seguirán arrasando en otoño.

El crochet

Abuelas y madres ya lo llevaron y ahora, las prendas tejidas de esta tradicional forma se han convertido en un imprescindible de las apasionadas de la moda. El crochet o macramé ha vuelto, definitivamente, para quedarse.

En forma de red para llevar sobre el bikini o bañador en la playa, pero también sobre combinaciones o vestidos en la ciudad, las piezas de la firma slow fashion Celia B serán grandes aliadas para lo que queda de verano y el comienzo de la nueva temporada.

Y no solo eso, el ganchillo se apodera del calzado y se suma como detalle estrella para poner el broche de oro a las sandalias favoritas de las insiders: las alpargatas de cuña, como las de la española Vidorreta. En definitiva, crochet sobre todas las cosas.

Los lazos

Esta temporada la moda ha vuelto a prestar atención a algo tan sencillo como los lazos, que se han instalado en numerosas prendas y accesorios. En ciertos casos, la lazada se convierte en un detalle de mayores proporciones para acompañar un diseño mini: es la apuesta de la firma de novia e invitada Sophie et Voilà. Su nueva colección de invitada ofrece tres diseños diferentes en varios colores pero con los lazos como común denominador.

Cocktail rings

O lo que es lo mismo, anillos envueltos en un halo multicolor, con gemas preciosas de colores, con esmaltes de tonos brillantes, etc.

La firma barcelonesa Customima propone diseños especiales, llenos de personalidad, en sintonía con esta tendencia. Todos ellos personalizables y de forma totalmente gratuita, siendo este uno de sus principales valores diferenciales frente a otras firmas.

La marca Joys nace para dar respuesta a la creciente necesidad por tener joyas hechas con materiales de calidad y a un precio razonable. O, en otras palabras: reformula los pilares de la bisutería tradicional y propone nuevos y excitantes caminos. ¿Lo mejor? La versatilidad de sus estilos, jugar con siluetas diferentes y convertir esta amalgama de anillos en algo realmente original.

La firma Joyas Antiguas Sardinero rescata joyas de hasta el siglo XVIII con una vida y una historia propias que las dotan de gran personalidad y un alto valor. De oro, platino, con brillantes o piedras preciosas, los diseños y opciones resultan realmente -casi- infinitas.

Cut out

Las aberturas y cortes estratégicos en la ropa han calado hondo este verano. Se presentan en versiones de lo más dispares, desde los cut out más sutiles a los más atrevidos y extravagantes, sin distinción alguna entre prendas y convirtiéndose en el detalle más especial para lucir en la época estival.

La firma made in Spain Macsens tiene el vestido cut out ideal, con cortes laterales que continúan en la espalda. Una forma de entender el armario femenino que pasa por la diversión, la elegancia y los diseños capaces de levantar el estado de ánimo.

El lino

El lino es un must cada verano ya que aporta esa frescura tan necesaria en los días más calurosos en prendas versátiles, atemporales y perfectas para el día a día. Entre sus características destaca el color natural que se encuentra entre los tonos blanco, beige, tostado e incluso gris claro.

La firma Polo Club recomienda este tejido para los días más calurosos del año. Entre sus propuestas de lino destacan las camisas genderless que pueden ser utilizadas indistintamente por hombres y mujeres.

Por su parte, Scotta 1985 defiende las americanas y las camisas de lino como la mejor combinación para los eventos de verano. En tonos naturales como el beige, son el estilismo idóneo para acudir a una boda sin pasar calor.

El rosa

El optimismo y la positividad que aportan el fucsia son las razones por las que este color está dominando los meses estivales y está llamado a convertirse en el tono indiscutible de la próxima temporada.

Para poder sucumbir ante el color de moda, la firma de fiesta Koahari propone vestir de rosa en eventos especiales. Ya sea en divertidas lentejuelas que recuerden a las escamas de las sirenas, o en cualquier otro tipo de tejidos como seda o satén.

Cada detalle cuenta y es por ello que no se ha de pasar por alto el rosa, tampoco, en los accesorios. La firma de bolsos Luis Negri cuenta con varias propuestas en tonos rosas para adaptarse a cada estilismo. Desde el fucsia hasta el tono pastel, todos ellos son adornados meticulosamente con materiales y detalles premium.

Por su parte, You Are The Princess tiene la solución para cuando la tendencia pink monopolice los armarios, y es adornar cualquier peinado con sus propuestas de accesorios para el pelo: pañuelos, coleteros, pinzas… todo, por supuesto, en el color favorito del verano.

