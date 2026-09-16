Ester Muñoz deja como un auténtico ignorante al bufón sanchista y le arroja a la cara el macabro plan con Ceuta

Aún no sabe por dónde le viene el aire.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía del Gobierno Sánchez, tuvo que sufrir un calvario durante la pregunta que le formuló Ester Muñoz, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

La parlamentaria popular afeó al titular económico del Ejecutivo sanchista su inacción con Ceuta:

Señor Sánchez, fíjese que el señor Feijóo le ha hecho una pregunta muy fácil incluso para usted. ¿Ha llamado usted al rey de Marruecos, sí o no? ¿Por qué no ha contestado? Señor Cuerpo, mire, ignoraron los avisos, ignoraron las peticiones de ayuda de Ceuta, algunas incluso de algún compañero suyo de partido. Abandonaron a los ceutíes para alargarse de vacaciones. ¿Se ríe Sánchez? Sí, a La Mareta, señor Sánchez. Largó usted de vacaciones en plena crisis de Estado. Hay que tener vergüenza. ¡Qué poca vergüenza que encima se ría! Pero, señor Cuerpo, vicepresidente del Gobierno de España, usted tampoco es mejor, ¿eh? Usted también se largó de vacaciones a pesar de que había una crisis de Estado. Abandonaron a todos los ceutíes. Y le pido, por favor, que no me repita ese mantra que están diciendo todos los ministros de que es que no podían prever la magnitud de la emergencia. Porque resulta patético verles a ustedes decir a los españoles que no vimos lo que vimos todos los españoles. Mire, el comisario europeo de Interior está diciendo que todos los que entraron irregularmente tienen que volver. Nuestra ley dice cómo tienen que hacerlo. Los españoles quieren que se vayan todos. Y Marruecos dice que aceptan los retornos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué el señor Sánchez no usa toda la fuerza del Estado para hacerlo? No solo eso, sino que Sánchez anuncia que la situación se va a cronificar como mínimo hasta Navidad y anuncia que va a ampliar hasta 10.000 plazas de acogida. ¿Qué pasa? Que les parecen pocos. ¿Quieren que vengan más? Señor Cuerpo, ¿por qué este Gobierno lo hace todo mal?

El ministro se parapetó en lugares comunes y en reclamar un apoyo ciego del PP a las medidas estériles de Moncloa, amén de pedir a los de Feijóo que no apuesten por medidas fuera de la ley.

¿Tienen un minuto? ¡Vean el auténtico repaso que le pega @EsterMunoz85 del @GPPopular a @carlos_cuerpo @_minecogob en el Congreso de los Diputados por defender las chapuzas perpetradas por el Ejecutivo de @sanchezcastejon! pic.twitter.com/IhqCx60FAK — Luis Rioja (@miescano351) September 16, 2026

Muñoz remató al vicepresidente primero: