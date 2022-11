ROI UP Group lanza ROICAST, un podcast para los verdaderos amantes del marketing

El podcast nace como una nueva iniciativa dentro de The ROIyalty Program 2.0, el programa de fidelización e innovación que la agencia internacional ha creado para incentivar la salud corporativa en el ecosistema Martech actual. ROICAST, ya disponible en todas las plataformas de escucha, contará con charlas, entrevistas y debates, en clave cercana y distendida, y no perderá de vista el tono humano que caracteriza a The ROIyalty Program 2.0