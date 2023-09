España, subcampeona de Europa en el esports Efootball 2024

La selección española de esports de fejuves logra un nuevo hito gracias al jugador profesional Miguel Mestre (Bayern Munich esports) al alcanzar el subcampeonato de Europa de la federación Internacional de esports (IeSF) en Oporto, es el primer campeonato internacional que se disputa con el juego efootball 2024 y se ha desarrollado dentro del encuentro «Thinking football summit» Un punto de encuentro de los actores referentes del mundo de fútbol virtual y del tradicional como Javier Tebas, José Mourinho, Jorge Mendes y la Fundación del Real Madrid, entre otros.

España es una potencia mundial en el simulador de fútbol de konami. La selección española de esports de FEJUVES ha obtenido este año el Campeonato de Europa de la Global esports federation (GEF) además de finalizar en cuarta posición en el XV Mundial de esports de la IESF.

Miguel Mestre superó todos los enfrentamientos de su grupo con victoria incluido el enfrentamiento contra Serbia, quien a la postre, gracias a Marko Roksic «Roksa» resultó campeón de la competición.

Fejuves es la federación española de jugadores de videojuegos y esports. Y es la entidad que representa a España en las dos grandes federaciones de eports existentes; La federación Internacional de esports (IESF) y la Global esports federation (GEF).

Fejuves está potenciando el ecosistema gaming nacional apoyándose en las comunidades referentes y ayudando a que los jugadores y jugadoras puedan convertir su pasión en su profesión. Cada vez son más los títulos en los que participa España gracias a la federación (CSGO, Dota 2, Mobile Legends Bang Bang, Street Fighter, CSGO Femenino, Rocket League, Tekken 7, Pubgmobile, Assetto Corsa, etc.)

La selección española de esports cuenta con Telefónica como patrocinador principal y colaboran UDiT, Joma y el proyecto social G100. Tiene en el horizonte el Mundial de sport de Riad en Arabia Saudí en diciembre donde España participará en efootball y Street Fighter.

En palabras de Nacho Chamorro, secretario de la federación: «Estamos tremendamente orgullosos de los éxitos que está consiguiendo España gracias a Miguel Mestre. Estamos liderando un entretenimiento masivo que rompe fronteras porque es inclusivo utiliza un lenguaje universal y es digital. Poco a poco la penetración en la sociedad es cada vez mayor y nos estamos apoyando en los valores del deporte para poder desarrollar el sector y que se convierta en una industria sólida que genere empleo y un ecosistema profesional».

Sobre FEJUVES- la Federación Española de Jugadores de videojuegos y esports

FEJUVES es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports nace en Octubre de 2020, como entidad representativa de los jugadores y jugadoras de videojuegos.

Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF) y en la Federación Internacional de Esports (IESF). Es una de las entidades fundadoras del Clúster de videojuegos promovido por el Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura.

Sobre UDIT – Universidad de Diseño y Tecnología

UDIT es la primera Universidad de Diseño y Tecnología en España, impulsora de las industrias creativas, y representa la culminación de los más de 20 años del proyecto educativo de ESNE.

El mayor campus universitario especializado en Diseño y Tecnología de España está ubicado en el corazón de Madrid y dispone de más de 13.000 m2 de punteras instalaciones. Esta institución pionera cuenta en sus aulas con más de 2.300 estudiantes que se forman para convertirse en las nuevas generaciones que impulsen las industrias creativas.

En el curso 2023-2024 la oferta formativa de UDIT la conformarán once Grados Universitarios Oficiales: Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales, Animación, Diseño Multimedia y Gráfico, Diseño Audiovisual e Ilustración, Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Diseño de Producto, Gestión y Comunicación de la Moda, Publicidad y Creación de Marca, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial e Ingeniería de Desarrollo de Software.

A nivel de postgrado, UDIT impartirá en el próximo curso siete Másteres Universitarios Oficiales: Experiencia de Usuario, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Ilustración, Diseño de Producto, Inteligencia Artificial y Diseño de Moda.

Asimismo, UDIT cuenta con un centro de formación profesional en el que se impartirán tres Ciclos Formativos de Grado Superior: Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web.

El Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales de UDIT celebra en 2023 trece años de andadura y fue la primera titulación oficial en esta materia de España.

Con una duración de cuatro años, este grado está enfocado a formar especialistas en los ámbitos imprescindibles para crear un videojuego: artistas (concept artist, artista 2D y 3D, animador, etc.), diseñadores (de mecánicas de juego y de niveles, guionista, productor, etc.) y programadores (de IA, de sistemas multijugador, ingeniero de software, etc.)

Se trata de una titulación que, a partir de segundo curso, incorpora menciones en Arte para Videojuegos, Game Design o Programación, permitiendo al alumno especializarse en la rama que más le interese desde una visión global de la industria de los Videojuegos.

Sobre el G100

El #G100 es un modelo metodológico original de El Hueco que, utilizando la inteligencia colectiva y la cocreación, tiene como objetivo la ideación e implementación de acciones, proyectos y programas que contribuyan a construir una nueva ruralidad , sobre las bases de la innovación social y la cooperación

Sobre JOMA

La empresa española de equipamiento deportivo Joma Sport, fundada por Fructuoso López hace 53 años y ahora dirigida por sus hijos, mantiene su carácter de empresa familiar aunque compite en el mercado global, exporta a 110 países y obtiene tres cuartas partes de sus ventas del exterior.

Fuente Comunicae