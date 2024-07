OK Mobility ficha a Jenni Hermoso, Athenea del Castillo y Cata Coll como nuevas embajadoras

OK Mobility presenta a las futbolistas profesionales Jenni Hermoso, Athenea del Castillo y Cata Coll como nuevas embajadoras de la marca de movilidad global. Un acuerdo de colaboración mediante el cual las tres jugadoras de Primera División, iconos del fútbol femenino mundial, aportarán su imagen y valores a los proyectos y acciones de la compañía.

Al mismo tiempo, OK Mobility pondrá a disposición su flota de vehículos para cubrir la movilidad de estas futbolistas que compiten en algunos de los clubes con mayor repercusión a nivel mundial y que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Española de Fútbol Femenino, con quienes se proclamaron campeonas del Mundo en 2023 y de la Nations League en 2024.

Jenni Hermoso, futbolista española que juega como delantera en el Tigres de la Primera División Femenil de México, es internacional absoluta desde 2012 con la Selección Española, de la que es su máxima goleadora histórica. Ese mismo año, el diario económico Financial Times incluyó a Hermoso entre las 25 mujeres más influyentes del mundo de 2023 y en 2024 la revista estadounidense Time la volvió a situar entre las 100 personas más influyentes del año.

Jenni ha asegurado sentirse «muy emocionada de ser Embajadora de OK Mobility. Para mí es muy importante estar con una marca que no solo destaca por su gran calidad, sino que también comparte mis valores y me ha tratado de manera increíble desde el primer día. OK Mobility es mi aliado de confianza. Cada vez que vuelvo a España tienen un coche listo para mí, y es increíble la tranquilidad que me da saber que siempre están ahí. Se vienen muchas cosas emocionantes a su lado«.

Athenea del Castillo, futbolista española que juega como delantera en el Real Madrid de la Primera División Femenina de España, es además internacional con la Selección Española desde 2020. Athenea ha afirmado estar «muy emocionada de unirme a la familia de OK Mobility, una marca que destaca por su ambición y sólidos valores. Estoy convencida de que nos deparan muchas oportunidades juntos, y me brinda total tranquilidad saber que siempre podré cubrir con ellos mis necesidades de movilidad durante mis vacaciones«.

Cata Coll, futbolista española que juega como portera en el FC Barcelona de la Primera División Femenina de España, es también internacional con la Selección Española. A nivel individual, es campeona de Europa y del Mundo en categoría sub-17 y campeona del Mundo sub-20. Por su parte, Cata ha comentado que está «muy contenta y emocionada de firmar con OK Mobility. Unirme a una compañía mallorquina tiene un significado especial, ya que Mallorca es mi hogar. Me hace mucha ilusión contar con el respaldo de una marca de mi tierra que, al mismo tiempo, comparte mis valores de esfuerzo, superación y valentía. Estoy segura de que los próximos meses traerán grandes experiencias y logros juntos».

Vídeo presentación

Fuente Comunicae