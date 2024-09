Regent Seven Seas presenta la colección de viajes 2026 y 27 y el nombre de su nuevo barco

Nombrado ‘Seven Seas Prestige™’, el nuevo barco de Regent Seven Seas, trasciende el lujo como el primero de dos nuevos buques de la clase Prestige. Regent, de este modo, volverá a establecer un nuevo estándar para vacaciones de lujo con más espacio inigualable en el mar, nuevas categorías de suites y experiencias gastronómicas. Seven Seas Prestige, que será entregado en 2026, es la primera nueva clase de un barco de Regent en 10 años, después de los exitosos buques de la Clase Explorer que se lanzaron en 2016, 2020 y 2023, con el recién inaugurado Seven Seas Grandeur.

Con 77,000 toneladas y 850 huéspedes, Seven Seas Prestige tendrá una de las proporciones de espacio por pasajero más altas en la industria de cruceros, ofreciendo más Espacio Inigualable en el Mar que nunca antes en suites bellamente decoradas, y restaurantes, bares, salones y áreas públicas lujosamente diseñados y cuidadosamente pensados. Seven Seas Prestige será el primero de dos barcos de la Clase Prestige, el segundo de los cuales se lanzará en 2029. La nueva clase de barco introducirá nuevas categorías de alojamiento, incluyendo una reimaginación de la palaciega Suite Regent, además de nuevas experiencias gastronómicas, todas las cuales se irán revelando en los próximos meses.

Regent Seven Seas Cruises®, ha anunciado su Colección de Viajes 2026-2027, diseñada para atraer a los viajeros de lujo con experiencias inmersivas, culturalmente ricas y únicas. Presentando 173 nuevos itinerarios a través de los destinos más deseados del mundo, la colección incluye África y Arabia, Alaska, Asia, Australia y Nueva Zelanda, Canadá y Nueva Inglaterra, el Caribe y el Canal de Panamá, el Mediterráneo, Europa del Norte, América del Sur y el Pacífico Sur. Ya disponible para su reserva.

Además del crucero vuelta al mundo de 140 noches en 2027, la colección presenta 4 nuevos Grand Voyages que varían de 60 a 82 noches de duración cubriendo vastas áreas de mar y tierra. Regent también ha creado 8 cruceros inmersivos con pernoctación, únicos de Regent Seven Seas Cruises, donde casi cada puerto de escala incluye una estancia nocturna.

La colección incluye 144 estancias nocturnas en destinos icónicos como Hong Kong, China; Bora Bora, Polinesia Francesa; y Mumbai, India; así como 16 nuevos puertos de escala en lugares exóticos, incluyendo Mombasa, Kenia; Zanzíbar, Tanzania; y Malaka, Malasia.

Un ejemplo de los itinerarios más demandados es el de África y Arabia. A bordo de los Barcos Seven Seas Navigator®, Seven Seas Voyager®, los viajeros podrán elegir 9 cruceros en África y Arabia, incluyendo dos cruceros especiales de vacaciones, con viajes que van de 15 a 21 noches. Los huéspedes explorarán puertos de escala como Maputo, Mozambique; Nosy Be, Madagascar; Puerto Praslin, Seychelles; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Yedda, Arabia Saudita; y Dubái, Emiratos. La región tendrá 2 nuevos puertos de escala en Kenia y Tanzania.

Fuente Comunicae