Go Fit carga de energía sus gimnasios con NDL PRO-HEALTH

NDL PRO-HEALTH, la marca de Rafa Nadal y Cantabria Labs, ha llegado a un acuerdo de colaboración exclusivo con la cadena de gimnasios GO fit para facilitar que todos los deportistas que entrenan a diario puedan disfrutar de su ejercicio favorito con toda la energía disponible y llevar una vida saludable ligada al ámbito deportivo. Gracias a este acuerdo, NDL estará presente en sus eventos internos, en las marchas mensuales para corredores y en sus carreras solidarias anuales, así como con descuentos y obsequios para los socios de la cadena de gimnasios.

NDL PRO-HEALTH, los complementos alimenticios para todo tipo de públicos que cuentan con la experiencia profesional del incombustible Rafa Nadal como inspiración y con la calidad científica y farmacéutica de Cantabria Labs como garantía, prosigue su estrategia de crecimiento asociándose con la cadena de gimnasios líder en España, GO fit, para llenar de energía sus locales y facilitar que todos sus socios y trabajadores puedan acceder a su línea de innovadores complementos alimenticios con las mejores ventajas. Con la firma de este extenso acuerdo de colaboración, NDL PRO-HEALTH se convierte en el proveedor de suplementos nutricionales exclusivo de GO fit.

Con esta asociación, NDL no solo refuerza su intención de estar disponible allá donde esté el consumidor, una iniciativa que recientemente ha llevado a que, además de en la página https://ndlprohealth.com/ y en las principales plataformas online, los productos de todas las líneas de NDL estén disponibles en los centros de El Corte Inglés de toda España y también en su canal online, sino que lo extiende más allá, ya que participará y será patrocinadora de diversos eventos a lo largo del año.

«GO fit es una compañía comprometida con la promoción de hábitos saludables y deportivos con el fin de que nuestra sociedad sea más capaz y más feliz, basándonos en la ciencia como soporte para alcanzar estos objetivos. Desde nuestros valores y principios, buscamos asociaciones solo con partners que trabajan en dicho entorno, como NDL PRO-HEALTH, compañía de suplementos deportivos de Rafa Nadal y Cantabria Labs, la cual es pionera en investigación para ayudar al deportista a conseguir sus metas», comenta Javier Aguiar, director de Eventos y Patrocinios de Go fit».

Tras la firma del acuerdo, NDL participará activamente en todos los eventos de la cadena de gimnasios, entre los que destacan el GO fit Boost, una jornada de team building para trabajadores de todos los centros GO fit de España, o las salidas conjuntas de corredores organizadas en centros muy concretos (la última se realizó este mismo mes en el GO fit de Vallehermoso con la presencia del atleta internacional de media maratón y 10.000 metros, Ricardo Rosado). En ambos tipos de evento, NDL siempre proporciona muestras de sus productos a todos los participantes y organiza charlas a través de sus nutricionistas y embajadores sobre alimentación complementaria con ingredientes de calidad, vitaminas, minerales y nutrientes, así como hábitos de consumo de sus productos según los distintos perfiles de deportista.

«Estamos entusiasmados de anunciar nuestra colaboración con GO fit, una alianza que simboliza un paso adelante en nuestra misión de promover un estilo de vida saludable y activo. En NDL PRO-HEALTH, nos enorgullece unir fuerzas con una cadena de gimnasios que no solo comparte nuestra visión de excelencia y compromiso con la salud, sino que también se esfuerza por hacer accesible el bienestar a través del deporte a comunidades enteras. Este acuerdo no solo amplifica nuestro alcance, permitiéndonos estar presentes en los eventos, carreras y centros GO fit, sino que también nos permite conectar directamente con individuos que viven su vida al máximo, ayudándoles a alcanzar sus objetivos de salud y bienestar con nuestros complementos alimenticios respaldados por la ciencia de Cantabria Labs y la inspiración de nuestro cofundador, Rafa Nadal. Agradecemos a GO fit por su confianza y colaboración, y esperamos juntos, energizar y nutrir a la comunidad deportiva en España y más allá», explica Pablo Pardo, director general de NDL Pro-Health.

Además, también como parte del acuerdo, NDL dará soporte a GO fit en sus carreras solidarias anuales. Este año, el próximo 3 de noviembre, la firma de suplementos alimenticios patrocinará la VII Carrera Solidaria 10k y 6k GO fit Vallehermoso x World Vision (https://www.carreragofit.es/), que aún tiene abiertas sus inscripciones, y en la que runners amateurs y profesionales (siempre participan campeones olímpicos y medallistas como Ruth Beitia, Fermín Cacho o Antonio Reina) corren por el centro de Madrid con el objetivo de conseguir fondos para la construcción de un pozo de agua en Ghana (África).

En este sentido, NDL instalará un puesto de avituallamiento, incluirá productos en la bolsa de los corredores y ofrecerá descuentos tanto para los socios de GO fit que participen en esta actividad como para los trabajadores de la cadena de gimnasios.

Sobre NDL PRO-HEALTH: Rafa Nadal y Cantabria Labs, una fórmula imbatible

En la primavera de 2019, Rafa Nadal unió fuerzas con Cantabria Labs para concienciar a la sociedad sobre la importancia de prevenir enfermedades de la piel, manteniendo unos hábitos al sol saludables y una buena fotoprotección, tanto tópica como oral . De este modo surgió una gran amistad y relación profesional de profunda confianza entre Nadal y Juan Matji, presidente de la compañía. En un paso más fruto de esa alianza, nace ahora NDL Pro-Health, una nueva compañía propiedad del propio Rafa Nadal en una joint venture con Cantabria Labs con vocación internacional, especializada en complementos alimenticios para la actividad deportiva y el bienestar en general. NDL Pro- Health ofrece una composición científicamente formulada de vitaminas, minerales y nutrientes que, combinada con el ejercicio físico regular, ayuda al bienestar del cuerpo y la mente a diario, durante la actividad y la recuperación. Como principales fortalezas, la nueva compañía cuenta por un lado con todo el saber acumulado por Nadal durante años en lo más alto del tenis mundial y, por otro lado, con la extensa experiencia de Cantabria Labs ayudando a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

Fuente Comunicae