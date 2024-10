TradingforexTV explica la revolución de las empresas de fondeo para traders sin capital pero con talento

¿Qué son y cómo funcionan las empresas de fondeo?

Las empresas de fondeo ofrecen a los traders la posibilidad de gestionar grandes sumas de dinero sin necesidad de aportar su propio capital. ¿El truco? Para acceder a estas cuentas financiadas, los traders deben superar una prueba de evaluación o «challenge», donde demuestran sus habilidades bajo unas condiciones predeterminadas. Si el trader logra pasar estas pruebas, obtiene acceso a una cuenta financiada con la que puede operar en los mercados.

Algunos ejemplos de empresas de fondeo: los gigantes del sector

Entre las mejores empresas de fondeo que lideran esta revolución, destacan nombres como FTMO, The5ers, DarwinexZero y AXI Select. Estas firmas ofrecen evaluaciones asequibles y la posibilidad de gestionar sumas impresionantes de capital. Por Qué Estas Empresas Son el Futuro para Traders Sin Capital

El concepto es simple: si tiene talento, pero no tiene dinero, estas prop firms son la puerta de entrada. Superar un «challenge» de 490€ puede abrirte la posibilidad de operar con $100,000. Imagina lograr una rentabilidad mensual modesta del 2-3%. Eso le pondría en una posición en la que estarías ganando entre 2500€ y 3000€ mensuales, una suma más que considerable para muchos traders.

Los costes y riesgos de las pruebas de evaluación

El precio de la prueba de evaluación es el primer filtro. Aunque algunas empresas ofrecen pruebas desde 100€, las cuentas de mayor tamaño y mejor participación en beneficios suelen requerir desafíos más costosos, como los de 490€. Sin embargo, el verdadero riesgo para el trader es no pasar la prueba, lo que implica perder la cuota de inscripción.

¿Están reguladas? La verdad sobre las Prop Firms

Una de las grandes preguntas que muchos traders se hacen es: ¿están reguladas estas prop firms? La respuesta corta es no, y la razón es sencilla. Estas empresas no operan con dinero real en los mercados de CFD, sino que replican un entorno simulado que imita los movimientos de los activos. Como tal, no necesitan la misma regulación que los brokers tradicionales. Esto no significa que no sean legítimas, pero los traders deben ser conscientes de que están entrando en un mercado no regulado.

Historias de éxito: de la prueba a la libertad financiera

No es raro ver historias de traders que, tras pagar un «challenge» de 490€, logran conseguir una cuenta financiada de $100,000 y empiezan a generar ingresos regulares de 2500-3000€ al mes con una rentabilidad moderada. Estos traders, que de otro modo no tendrían acceso al capital, encuentran en estas prop firms la solución perfecta para demostrar su valía.

Conclusión

Las empresas de fondeo han creado una auténtica revolución en el mundo del trading. Con solo una pequeña inversión inicial en una prueba de evaluación, los traders con talento pueden acceder a grandes sumas de dinero y generar ingresos considerables sin necesidad de aportar capital propio. Aunque no están reguladas, su popularidad sigue en aumento, y con razón: ofrecen a los traders la oportunidad de brillar, independientemente de su situación económica.

Fuente Comunicae