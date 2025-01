Nuevo hito: CarUX presenta un nuevo modelo de cabina inteligente

CarUX Technology Pte Ltd, con el lema «More than Display, and Far Beyond», presentará nuevas soluciones de visión para productos de automoción basadas en su estrategia, Harmonious User Experience «HUE», del 7 al 9 de enero en Las Vegas, EE.UU.

CarUX se dedica a aliviar las limitaciones de los dispositivos de visualización a las soluciones de visión mediante la estrategia de producto «Harmonious User Experience». El Grupo Innolux apoyará a su filial CarUX en la expansión activa de soluciones inteligentes de automoción como proveedor de sistemas.

Las soluciones de automoción CarUX presentan formas orgánicas que se integran en el estilo de los vehículos. Las pantallas se caracterizan por un rendimiento excepcional, incluyendo un índice de reflexión ultra bajo, alto brillo, alto contraste, amplia gama de colores, eficiencia energética y rápidos tiempos de respuesta. Además de AM miniLED, MicroLED, así como la primera solución OLED de CarUXs se encuentran en su cartera de soluciones de visión.

Pioneros en una nueva era de soluciones de visión para automoción con una «experiencia de usuario armoniosa»

CarUX debutó con una solución integral de parabrisas reflectante (WRS), que presenta el «Micro-LED AR WRS de 9,6 pulgadas» y el «WRS de 48 pulgadas». La WRS utiliza un módulo proyectivo Micro-LED de alto brillo, alta resolución y eficiencia energética, integrado con algoritmos patentados, para ofrecer imágenes estereoscópicas con percepción de profundidad. Esto permite a los conductores acceder a información esencial desde la imagen proyectiva en el parabrisas, sin apartar la vista de la carretera, lo que aumenta la seguridad de la conducción.

Durante la exposición, CarUX también presentará varias tecnologías de vanguardia en el marco de «Harmonious Driving Experience», incluidas más de diez funciones en «Smart Display» que permiten la computación distribuida y reducen el ancho de banda de tránsito de datos, múltiples versiones nuevas de «InvisiView», «Kinematic Solutions», «Haptics and Force Sensing» y «Camera Behind Display». CarUX impulsa activamente el desarrollo de soluciones y ofrece un mayor valor en todo el ecosistema en colaboración con socios estratégicos.

Primera tecnología revolucionaria de pantalla OLED de nueva generación

CarUX, con su socio JDI, ha desarrollado conjuntamente el «OLED LID de 32 pulgadas», que incorpora la tecnología OLED de nueva generación, eLEAP. En comparación con las pantallas OLED convencionales del mercado, eLEAP ofrece el doble de brillo y el triple de vida útil, proporcionando a los clientes una opción de pantalla OLED superior. Además, eLEAP representa un gran avance en GreenTech y su proceso de fabricación altamente eficiente reduce las emisiones de CO2 en un 50%, lo que la convierte en una solución sostenible para la industria del automóvil.