La gestión emocional es la clave para la humanización de la medicina, según el doctor de la Peña

El reconocido y reputado cardiólogo doctor Manuel de la Peña, académico, director de la cátedra del corazón y longevidad y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social subraya que tratar al paciente desde una perspectiva emocional es esencial para lograr la humanización de la medicina. En este sentido, la relación con un paciente se basa en la confianza y el respeto mutuo, en aportar calor humano y transmitir afecto al paciente. Esto implica tratar a los pacientes como personas, no como una condición médica o un diagnóstico. Los profesionales de la salud debemos saber escuchar y entender las emociones de cada paciente.

De la Peña afirma que una de las personas que sentó las bases para construir la humanización fue José Manuel Romay Beccaria, ministro de Sanidad y Consumo, en la etapa 1996-2000, quien participó en los foros y congresos sobre pacientes promovidos por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social.

La Guía para vivir sanos 120 años

Así viene reflejado en su último libro, la Guía para vivir sanos 120 años, que va camino de convertirse en un best seller, donde dedica un capítulo entero en el cual revela la coherencia y los principios filosóficos para la humanización de la medicina. A través de un análisis detallado concluye que los pacientes tienen el derecho fundamental de recibir una información de calidad, oportuna y accesible, que resulta esencial a lo largo de todo el proceso de la enfermedad para lograr el tratamiento más adecuado para cada paciente y, por este motivo, el paciente debe ser el actor principal del Sistema Sanitario. A lo largo del libro, de la Peña ofrece una exposición sistemática de cómo la edad no es un obstáculo para curarse ni operarse y demuestra con historias reales como personas supercentenarias han superado importantes desafíos médicos y cómo la edad no representa un obstáculo infranqueable para operarse ni curarse. Considera que hay que alejarse de la idea de pensar que cuando un paciente tiene 80 años ya no hay mucho más que hacer. De hecho, señala a personas como Engraciano de 109 años, que ha superado un cáncer con 90 años, un infarto a los 80 o se han operado de la cadera con 100 años, entre otros. Hasta tal punto, considera que la edad no es un obstáculo que a Servando a sus 109 años se le acaba de implantar un marcapasos.

El sabio español de la longevidad

El renombrado doctor Manuel de la Peña, célebre por su vasta experiencia en cardiología y longevidad, además de su rol como profesor de cardiología, escritor y académico, de la Peña es presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, director de la cátedra del corazón y longevidad y un reconocido gurú de la longevidad. Ha recibido múltiples galardones como la Insignia de Oro de la Asociación de Pacientes Coronarios (APACOR) con la Medalla de Bronce de la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) y el premio Escultura Donante-Receptor de la Asociación Española de Trasplantados de Corazón.