Index cuestiona si es más cara una vivienda que no depende de Red Eléctrica para suministrarse energía

"No solo no es más cara, sino que en muchos casos es más rentable, ya que desde el primer día no tiene facturas de luz ni calefacción". Hay promociones de viviendas desenchufadas en comercialización en Las Rozas, Cubas de la Sagra y Puerta de Hierro en Madrid, al mismo precio de mercado que las convencionales