The Battery Show Europe muestra la aceleración global

The Battery Show Europe y la Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, ubicado junto con Energy Storage Summit Germany (ESG), dieron la bienvenida a más de 17.000 profesionales de la industria y más de 1.100 expositores a Messe Stuttgart. Este evento combinado representa el único lugar donde se puede acceder a toda la tecnología avanzada de baterías, vehículos eléctricos e híbridos y la cadena de suministro de almacenamiento de energía bajo un mismo techo. Desde tecnologías innovadoras y perspectivas de políticas hasta demostraciones prácticas y asociaciones globales, la edición de 2025 capturó el rápido ritmo de la evolución de la industria y la creciente importancia internacional.

Las sesiones principales del evento contaron con ponentes de alto perfil de los sectores de las baterías, la automoción y la energía, como BMW Group, Verkor, Mercedes-Benz, CATL y Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. Las presentaciones exploraron la intersección de la innovación, la política y la escalabilidad, ofreciendo perspectivas estratégicas sobre el futuro de la electrificación y el almacenamiento de energía a nivel mundial. El éxito de la recepción de networking de la noche de apertura, que comenzó con una bienvenida oficial por parte del Dr. Patrick Rapp, Secretario de Estado del Ministerio de asuntos económicos, trabajo y turismo del gobierno del Estado de Baden-Württemberg, ofreció a los asistentes una valiosa oportunidad para conectarse e intercambiar ideas. Esto marcó el inicio de una asociación que hará que el Gobierno del Estado se convierta en patrocinador de The Battery Show Europe hasta 2026 y más allá.

«En el cambiante panorama actual, las empresas están redefiniendo el valor y la escala mientras navegan por cadenas de suministro cada vez más complejas e intensifican la competencia», comparte John Lewinski, vicepresidente ejecutivo de Informa Markets Engineering. «El alto calibre de la conversación, el lanzamiento de nuevas iniciativas y la asistencia excepcional iluminan un mercado que no solo se está expandiendo, sino que está remodelando activamente los sistemas globales de energía y movilidad eléctrica».

El programa de la conferencia, que contó con líderes de ACC, Ampere, Daimler, ExxonMobil, Lyten, NIO, Scania, Siemens y más, ofreció más de 32 horas de contenido dirigido por expertos estructurado en tres pistas educativas enfocadas: Tecnologías avanzadas de baterías, que aborda los últimos avances en materiales y química de celdas; Producción de baterías e integración de vehículos, centrándose en el escalado de la producción y la ingeniería a nivel de sistema; y Geopolítica, comercio y resiliencia de la cadena de suministro, abordando las tendencias políticas y la seguridad de las materias primas. Una nueva adición para 2025, The Battery Tech Theater en el pabellón 7, ofreció sesiones educativas gratuitas en el piso de la exposición, ampliando el acceso a los conocimientos técnicos.

Se introdujeron otras características para mejorar la participación e impulsar la conversación de la industria. El almuerzo de mujeres en vehículos eléctricos, patrocinado por Parker Lord, reunió a profesionales para destacar el liderazgo femenino en el espacio de la tecnología limpia. La recién lanzada serie Pitch Breakfast mostró presentaciones de ritmo rápido de empresas emergentes que destacaron la innovación en las primeras etapas y las estrategias de comercialización. Las sesiones permitieron a los actores emergentes interactuar con representantes de Mercedes-Benz, CATL, NIO y Volta Energy Technologies, lo que demuestra el compromiso de la industria con el apoyo y la búsqueda de soluciones de próxima generación.

La construcción de relaciones sigue siendo un componente central de la experiencia del evento. Cada mañana comenzó con un desayuno de networking organizado por Hexagon Manufacturing Intelligence, ReCharge y Bloomberg NEF, que fomentó la discusión informal y el intercambio de conocimientos entre pares. El debut del Customer Experience Lounge agregó una nueva dimensión a la participación de la comunidad al invitar a los asistentes a dar su opinión en tiempo real, lo que subraya el enfoque del evento en la mejora continua y la capacidad de respuesta.

«La industria europea de baterías se enfrenta a una feroz competencia de los mercados emergentes, a desafíos en la cadena de suministro y a una guerra comercial mundial», señaló Michael Anderson, redactor jefe de Battery Technology. «Pero The Battery Show Europe reunió dos cosas que ofrecen esperanza. En primer lugar, reunió a los líderes de la industria en numerosas sesiones de conferencias para discutir y debatir el camino a seguir de la industria. Y en segundo lugar, ofrecía pasillos y pasillos de soluciones técnicas de vanguardia para la producción de baterías. Hay que salir del evento con renovadas esperanzas».

El recinto ferial mostró una fuerte representación global en todos los sectores y mercados, con expositores notables como BECKHOFF, Bosch Rexroth, Dow, Henkel, Schunk, Dürr/GROB y Honeywell, que presentaron soluciones que abarcan toda la cadena de valor de la tecnología. Complementando la presencia de la industria, VDMA organizó visitas guiadas gratuitas a las áreas clave del piso de exhibición centradas en equipos de producción de electrodos, equipos de producción de celdas, equipos de automatización, soluciones digitales y calidad, lo que facilita la participación directa entre los asistentes y los proveedores de soluciones. Con el apoyo de más de 40 socios y asociaciones de medios de comunicación de la industria, el alcance amplificado del evento reforzó el estatus como el punto de encuentro definitivo para el ecosistema global de baterías.

Desde la ampliación de las capacidades de producción y el refuerzo de la resiliencia de la cadena de suministro hasta la navegación por los marcos regulatorios en evolución y el fomento de asociaciones globales estratégicas, el evento de 2025 proporcionó un foro oportuno para abordar temas críticos de la industria. Las conversaciones en todo el recinto de la exposición hicieron hincapié en la urgencia de la colaboración transfronteriza para acelerar el desarrollo de la cadena de suministro de baterías e impulsar la transición hacia una movilidad limpia y sistemas energéticos sostenibles. Con una demanda anual de baterías que superará 1 teravatio-hora (TWh) y unas ventas de coches eléctricos que alcanzarán los 17 millones en 2024 compartidos en The Battery Show Europe reflejan hacia dónde se dirige la industria y por qué sigue siendo el lugar esencial para compartir el diálogo y ayudar al impulso mundial.

The Battery Show Europe volverá a Messe Stuttgart, Alemania, del 9 al 11 de junio de 2026. Mantente al día sobre las actualizaciones del evento aquí: www.thebatteryshow.eu

La conversación continúa del 6 al 9 de octubre en The Battery Show North America en Detroit, Michigan. Para obtener más información, se puede visitar www.thebatteryshow.com