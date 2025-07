Freedom24 publica un análisis sobre el imperio empresarial de la Familia Trump

El equipo de análisis de Freedom24, bróker perteneciente a Freedom Holding Corp., cotizada en el Nasdaq, ha estudiado la transformación del ecosistema empresarial de la familia Trump, que en los últimos dos años ha evolucionado desde su tradicional foco inmobiliario hacia sectores en crecimiento como las telecomunicaciones, las criptomonedas y los servicios digitales. Las nuevas iniciativas abarcan desde redes móviles hasta activos digitales, y se dirigen tanto al inversor minorista como a públicos ideológicamente afines.

En junio de este año, la Trump Organization presentó Trump Mobile, nueva operadora telefónica asociada al lanzamiento de un dispositivo propio: el T1, un smartphone de 499 dólares con carcasa dorada y la bandera estadounidense como elemento central de su diseño. Bajo el lema «Made in the USA», el modelo se acompaña de una tarifa denominada The 47 Plan, en alusión a la posible elección de Trump como 47.º presidente del país. A pesar del envoltorio patriótico, expertos apuntan a que se trata de un modelo OEM de origen chino, ensamblado parcialmente en Estados Unidos. La apuesta comercial parece más dirigida a reforzar la narrativa política que a competir tecnológicamente, pero podría resonar entre una base conservadora con alta lealtad de marca. Como en otras operaciones, Trump no participa en la gestión operativa, sino que licencia su nombre a cambio de royalties.

El análisis de Freedom24 destaca que, más allá de la telefonía, la familia Trump ha realizado una entrada decidida en el sector cripto. Según datos de Forbes, los activos digitales representan ya más de 2.900 millones de dólares del patrimonio familiar, cerca del 40% del total. Este movimiento incluye participación en proyectos de minería de bitcoin como American Bitcoin —alianza con la firma canadiense Hut 8—, así como una cartera activa de criptomonedas gestionada por Eric Trump, que ha transferido más de 300 millones de dólares a Coinbase Prime, con una exposición significativa a Ethereum. También destaca el rol de Truth Social, red social vinculada a la marca Trump.

El proyecto más ambicioso es World Liberty Financial, plataforma de infraestructura financiera descentralizada que incluye su propia moneda estable, USD1. Este activo digital está respaldado por reservas en efectivo, letras del Tesoro estadounidenses y equivalentes de alta liquidez. WLFI funciona sobre Ethereum y Binance Smart Chain, incorpora puentes cross-chain y permite intercambios instantáneos. Las reservas se custodian a través de BitGo y se auditan mensualmente. En paralelo a este giro digital, la marca Trump continúa expandiéndose a través del inmobiliario internacional, con desarrollos de gran envergadura.

Desde el punto de vista de la inversión, el análisis de Freedom24 concluye que el ecosistema Trump combina productos altamente especulativos con fuentes de ingresos más estables. En conjunto, se trata de una cartera poco convencional en la que conviven apuestas tecnológicas emergentes con activos tradicionales. Para los inversores, la advertencia es clara: la notoriedad política no equivale a un modelo de negocio sostenible. El imperio empresarial de la familia Trump se enfrenta a un test real de viabilidad en manos del mercado, los reguladores y el tiempo.