Redefinir alianzas, clave ante la transformación del digital workspace

El mercado de la informática de usuario final (EUC) está atravesando una etapa de transformación profunda, motivada por los recientes reajustes estratégicos de Citrix y Omnissa (anteriormente VMware Horizon). Estas decisiones están desestabilizando el ecosistema del digital workspace a nivel mundial.

Clientes, partners, distribuidores y fabricantes se enfrentan a un panorama de precios elevados, reducción de opciones y pérdida de confianza. Un contexto que también afecta de forma directa a Microsoft y, en particular, a Azure y Azure Virtual Desktop (AVD).

«Cuando las decisiones de tus socios perjudican tu imagen, se puede romper la confianza de tus clientes, y esta es clave para seguir creciendo», afirma Félix Casado, CEO de Virtual Cable. «Microsoft tiene ahora la oportunidad de revisar sus alianzas para mantener su liderazgo».

El descontento del canal frente a Citrix y Omnissa se ha intensificado en los últimos meses. Subidas de precios, falta de transparencia, recortes en soporte y la exclusividad con determinados mayoristas han obligado a muchos actores a buscar alternativas. Entre los más afectados, se encuentran los usuarios de Microsoft Azure, que dependen de brokers de terceros para acceder a la virtualización de escritorios y aplicaciones.

«Si las soluciones que rodean a Microsoft Azure suman complejidad, costes o dependencia, los clientes exploran otras opciones», apunta Casado.

UDS Enterprise: una capa de orquestación que impulsa Azure

En este contexto, Virtual Cable emerge como uno de los aliados tecnológicos más alineados con el ecosistema de Microsoft. Su solución UDS Enterprise está siendo demandada por parte de clientes y partners de todo el mundo, al permitir desplegar escritorios virtuales y aplicaciones sin sobrecostes, sin vendor lock-in y con una integración fluida con Microsoft Azure, Office 365 y Teams.

Además de mejorar la experiencia del usuario final, UDS Enterprise ayuda a:

Permitir un mayor uso de recursos de Azure (computación, red y almacenamiento).

Optimizar el ROI de los despliegues de AVD.

Ampliar el alcance a sectores que no pueden asumir los costes de otros brokers.

Reforzar la imagen como proveedor de un digital workspace abierto, eficiente y sostenible.

Virtual Cable no solo ofrece flexibilidad y control. Su solución cumple con las principales normativas internacionales de ciberseguridad (ENS, NIS2, DORA) y está en proceso de certificación FIPS y DISA para el mercado estadounidense.

«Ahora se necesitan aliados que no solo aporten tecnología, también transparencia y confianza. Nosotros hemos desarrollado UDS Enterprise precisamente con esa visión: ayudar a los clientes a crecer en la nube con libertad, seguridad y control», afirma Casado.

El mercado del puesto de trabajo digital está cambiando rápidamente. Las reglas del juego ya no las dictan solo los grandes nombres, sino aquellos que ofrecen soluciones rentables, eficientes y que responden a las necesidades reales de las organizaciones.

«Microsoft ha sido y sigue siendo nuestro aliado estratégico», concluye Casado. «Y como tal, merece rodearse de partners que sumen. Porque el digital workspace ya no se construye en base a exclusividades, sino en base a confianza, apertura y valor real».