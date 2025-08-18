LHH lanza el Centro de Entrevistas LHH, con tecnología Yoodli

LHH, proveedor integrado de soluciones profesionales de talento y unidad de negocio global del Grupo Adecco, anuncia hoy el lanzamiento mundial del nuevo Centro de Entrevistas LHH, que forma parte del LHH Career Studio.

Diseñado para personas que se encuentran en proceso de transición profesional en todo el mundo, LHH Career Studio es una plataforma digital que aprovecha 50 años de experiencia en el sector, la ciencia del comportamiento y la investigación avanzada para ofrecer un conjunto dinámico de soluciones profesionales. Con funciones basadas en la inteligencia artificial, datos del mercado laboral en tiempo real y asesoramiento profesional, LHH Career Studio presta apoyo a más de 500 000 candidatos y miles de organizaciones cada año en más de 60 países de todo el mundo.

El Centro de Entrevistas de LHH ayuda a los candidatos a dominar las habilidades para las entrevistas mediante simulaciones realistas, respuestas inteligentes y comentarios en directo. Su experiencia privada y personalizable desarrolla habilidades sociales a medida, lo que permite a los solicitantes de empleo que se enfrentan a cambios profesionales sentirse preparados y en control de su próximo paso.

En el Centro de Entrevistas de LHH, un entrevistador con IA involucra a los usuarios en un juego de roles práctico, haciendo preguntas contextuales, respondiendo de manera dinámica y ofreciendo comentarios útiles sobre la forma de expresarse, el contenido y el estilo de comunicación. Esta plataforma admite varios formatos de entrevista, donde los usuarios pueden personalizar su práctica con preguntas adaptadas a las descripciones de los puestos de trabajo, para garantizar que la preparación sea relevante y eficaz.

«En LHH, nos comprometemos a ofrecer la experiencia más innovadora del mercado a los candidatos, teniendo siempre en cuenta las necesidades humanas», afirma John Morgan, presidente de Transición y Movilidad Profesional, Desarrollo de Liderazgo y Coaching, y Asesoramiento en RR. HH. y Talento de LHH. «La tecnología puede ampliar el apoyo a la transición profesional, pero la empatía es la base de cualquier trabajo de transición. En el cambiante mercado laboral actual, estamos evolucionando nuestras herramientas para satisfacer las necesidades de los candidatos que se enfrentan a transiciones profesionales impredecibles. El LHH Career Studio está diseñado específicamente para que los candidatos puedan tener éxito, y el LHH Interview Center equipa a los solicitantes de empleo para que desarrollen la conciencia de sí mismos y la confianza en sus habilidades, ayudándoles a encontrar oportunidades más adecuadas más rápidamente».

Lanzada en Estados Unidos a principios de este año y ahora en expansión a nivel mundial, la herramienta ha tenido una gran acogida y ha despertado mucho entusiasmo. Muchos usuarios vuelven para realizar varias sesiones, y algunos completan más de 300 sesiones de práctica.

Reconociendo que ni siquiera los algoritmos más avanzados pueden sustituir el apoyo humano genuino, los coaches de transición profesional y los líderes de talento de LHH ayudan a los candidatos a interpretar los datos y las habilidades identificadas por la herramienta. Los conocimientos obtenidos gracias a la IA permiten a los coaches centrarse más profundamente en la construcción de relaciones, guiando a los candidatos a través de los retos emocionales de la transición profesional.

«La combinación de la tecnología puntera de Yoodli con la experiencia en transición profesional de LHH ha dado como resultado una solución bien pensada, pionera y rica en contenido», afirma Varun Puri, director ejecutivo y cofundador de Yoodli. «Los candidatos la describen como una experiencia de simulación inmersiva, especialmente valiosa para aquellos que no han tenido una entrevista en años, están cambiando de trayectoria profesional o tienen oportunidades limitadas y no pueden permitirse fracasar. También es un refuerzo para la confianza de aquellos que se sienten ansiosos por lo que pueda surgir en una entrevista real».

El Centro de Entrevistas de LHH ya está disponible en Career Studio en Estados Unidos y se pondrá a disposición de todos los candidatos de LHH Career Transition a nivel mundial en septiembre de este año.

Para las organizaciones que buscan potenciar el talento en transición, obtenga más información sobre cómo inspirar la transformación profesional con LHH Career Studio.

Sobre LHH

LHH empodera a los profesionales y a las organizaciones para que alcancen ambiciones audaces y logren un impacto duradero a través de servicios de asesoría únicos y soluciones de talento profesional.

La gama completa de servicios de LHH conecta soluciones que tradicionalmente estaban aisladas, lo que convierte a LHH en un socio único en materia de talento para las organizaciones. En un panorama en rápida evolución con retos complejos, creamos valor a lo largo de toda la trayectoria profesional del talento. Desde la contratación de personas excelentes, el desarrollo de habilidades y la formación de líderes, hasta el avance de las personas hacia la siguiente etapa de sus carreras, LHH convierte el talento en una ventaja competitiva.

«Creemos que el futuro del trabajo se encuentra en la intersección entre la atención humana excepcional y la innovación. Impulsado por la ciencia, la tecnología y el análisis de datos patentado, el enfoque de LHH está diseñado para alinearse con las estrategias y culturas empresariales, generando un impacto potente, sostenible y medible».

LHH cuenta con un equipo de más de 12 000 profesionales, presentes en más de 60 países y con más de 50 años de experiencia. Como parte del Grupo Adecco, reunimos la excelencia global, el conocimiento local y la coordinación centralizada para miles de empresas y millones de personas en todo el mundo.

Contratación. Desarrollo. Transición profesional.

LHH. Un mundo laboral maravilloso.

Más información: lhh.com.

Sobre Yoodli

Yoodli es líder del mercado en formación en comunicación basada en inteligencia artificial. Con la confianza de empresas de la lista Fortune 500, escuelas de negocios y organizaciones de formación, Yoodli ayuda a las personas a mejorar sus argumentos de venta, sus habilidades para hablar en público, sus técnicas para entrevistas y su comunicación persuasiva a través de juegos de rol interactivos y comentarios basados en datos. Su tecnología de inteligencia artificial permite una práctica escalable y personalizada para cada profesional.