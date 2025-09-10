Evonik Oxeno pone en marcha una plataforma de planificación para la toma de decisiones mejorada en la nube

Evonik Oxeno pone en marcha una plataforma de planificación centrada en la toma de decisiones mejorada en la nube.

No se trata de un nuevo comienzo, sino de la siguiente evolución de una plataforma que lleva en funcionamiento y ofreciendo resultados reales desde abril de 2021. Durante los últimos cuatro años, Evonik Oxeno ha adoptado una planificación centrada en la toma de decisiones, calculando entre 30 y 50 escenarios al día y casi 10.000 simulaciones desde su lanzamiento. Estos escenarios permiten a los equipos explorar posibilidades futuras y tomar decisiones informadas y basadas en datos en toda la cadena de valor química de la empresa. El resultado es una cadena de suministro capaz de responder a la volatilidad de las materias primas, los cambios del mercado o los riesgos logísticos, al tiempo que se salvaguarda la continuidad del negocio y se aprovechan las oportunidades.

La nueva versión supone una mejora significativa, desarrollada desde cero a partir de cuatro años de experiencia operativa. Introduce un entorno cloud optimizado, un marco diseñado específicamente para la producción continua y flujos de trabajo más inteligentes y con menos fricciones, lo que facilita y agiliza a los planificadores la optimización, simulación, comparación y actuación proactivas en escenarios complejos. Aunque el enfoque básico sigue siendo el mismo, la nueva versión reduce las barreras para la planificación avanzada. Acelera el camino hacia el conocimiento, lo que permite a los planificadores centrarse más en la toma de decisiones estratégicas.

«No hemos reinventado nuestra forma de trabajar, solo la hemos simplificado», afirma Frank Beißmann, director general de Evonik Oxeno. «Con esta nueva versión, hemos aprovechado todo lo que hemos aprendido y lo hemos convertido en una plataforma más rápida, intuitiva y potente que permite tomar decisiones seguras y proactivas».

La continua colaboración de OMP con Evonik Oxeno subraya el compromiso compartido con la innovación y la excelencia operativa en la industria química.

«El enfoque innovador de Oxeno es un referente de lo que se puede lograr con una planificación centrada en la toma de decisions», afirma Christian Wöllenstein, director sénior de proyectos de OMP. «Esta actualización refleja nuestra visión compartida de mejora continua, en la que la planificación de la cadena de suministro es profundamente inteligente, está preparada para el futuro y se ajusta a los objetivos empresariales».

Para profundizar en cómo Evonik Oxeno transformó su planificación, incluidos los cambios organizativos, la toma de decisiones basada en escenarios y las mejoras en materia de sostenibilidad más allá de lo que se trata aquí, se puede explorar la historia completa.