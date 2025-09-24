Zucchetti Spain impulsa la integración de la IA para la adaptación a Veri*Factu y la gestión del talento

El fabricante de soluciones de software empresarial lanza dos nuevas guías didácticas sobre la aplicación de la IA a los procesos empresariales: una para facilitar la automatización de RRHH y la otra para adaptar la facturación a la nueva normativa.

Las empresas españolas tienen la oportunidad de mejorar la automatización de procesos de facturación, selección laboral y fidelización del talento a través de las soluciones Solmicro ERP y Zucchetti HR, impulsadas con IA.

Zucchetti Spain, el fabricante de soluciones innovadoras para la gestión empresarial abre el camino a las empresas españolas para facilitar la integración de la Inteligencia Artificial en sus procesos internos, a fin de maximizar el ROI y facilitar la transformación de las organizaciones para ser más rentables y eficientes.

Lo hace a través de dos nuevas guías didácticas, disponibles de forma gratuita en la web del fabricante, en las que se analizan las oportunidades que brinda la IA en la gestión del talento y de cara al cumplimiento de la nueva normativa de factura online.

La transformación de la facturación y Veri*Factu, un cambio cultural que impulsa el papel de la IA

Veri*Factu es el nuevo sistema de facturación electrónica establecido por la Agencia Tributaria. El objetivo de este nuevo modelo es asegurar la trazabilidad, inalterabilidad e integridad de las facturas, así como facilitar un registro automático de facturas que se podrá enviar automáticamente a la AEAT.

Muchas empresas y profesionales no están todavía preparados para la adaptación a Veri*Factu, que será de obligado cumplimiento para las sociedades a partir del 1 de enero de 2026 y para los autónomos a partir del 1 de julio de 2026.

La adaptación a la nueva normativa, como se explica en la guía «IA y Veri*Factu: cómo transformar la gestión de la facturación y aprovechar los beneficios de la Inteligencia Artificial» publicada por Zucchetti Spain, supone un cambio cultural en la gestión de procesos administrativos, e implica apostar fuertemente por la digitalización, la centralización de datos y la integración de los procesos de facturación y contabilidad.

Este cambio invita a aprovechar el potencial de la IA para el análisis de datos y la mejora de la toma de decisiones financieras y empresariales a través de una solución como Solmicro ERP.

«Al disponer de todos tus datos históricos centralizados en un software, podrás analizar de manera inteligente tus estrategias y llevar a cabo mejores decisiones operativas y financieras en tu negocio», según se indica en la guía didáctica «IA y Veri*Factu».

La Inteligencia Artificial acelera el cambio en el Departamento de RRHH

La IA no solo está transformando la gestión de la facturación y la toma de decisiones en las empresas. También está teniendo un impacto significativo en la gestión del talento humano. Ahora es posible resolver diversas necesidades a través de la integración de soluciones innovadoras de gestión del talento con IA que permiten agilizarla, selección laboral, automatizar la gestión de nóminas o ayudar a prevenir el abandono laboral.

En la nueva guía «Integración de la IA en el Departamento de RRHH. Cómo usar la Inteligencia Artificial para la selección laboral, automatización administrativa y fidelización del talento» editada por Zucchetti, se muestra de forma práctica cómo el cribado automático de currículos con IA ahorra tiempo al personal de RRHH, sistematiza la comunicación y simplifica y humaniza los procesos, cómo agilizar los procesos administrativos con un operador de nóminas con IA o cómo analizar los datos del personal con ayuda de la IA, desde el bienestar al desempeño y su evolución en la empresa, para mejorar la productividad, reducir el burnout y potenciar la formación y el crecimiento laboral.

Tal como expone Zucchetti Spain en su nueva guía, las empresas necesitan «evolucionar desde los viejos modelos de software de gestión de RRHH (…) hacia un nuevo tipo de software con IA, orientado al análisis y la automatización».

El partner tecnológico, la figura clave para el cambio

En este entorno cambiante resulta vital abordar el cambio con soluciones avanzadas que incorporen IA para poder ahorrar costes, optimizar procesos, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la satisfacción laboral y el desempeño. Y en este proceso la figura del partner tecnológico se hace imprescindible.

Contar con un único proveedor que mantenga una vigilancia tecnológica y asesore a las empresas, implantando las soluciones más adecuadas y acompañándoles en todo el proceso, es garantía de éxito. En este sentido, Zucchetti Spain se erige como el aliado perfecto, con un ecosistema de soluciones para todas las áreas del negocio: ERP, facturación, RRHH… soluciones Veri*Factu Ready, adaptadas a la nueva normativa e integrables para una gestión única y eficiente.

En su catálogo destacan Solmicro ERP, «Premio Mejor Software de Gestión Empresarial en 2023», innovador software de gestión integral perfecto para grandes y medianas empresas; Solmicro ERP Smart, solución para micropymes y autónomos desarrollada con tecnología Solmicro, intuitiva y con una rápida puesta en marcha; Zucchetti HR, la más completa oferta de soluciones para la gestión de los RRHH, «Premio Innovación 2024″ por contar con el primer operador de nómina con IA –Altai pAIroll-, o Solmicro Digital Hub (SDH), la plataforma que conecta todas las soluciones empresariales con la Administración, un punto de encuentro que garantiza transparencia en todas las comunicaciones, y el cumplimiento de la normativa.