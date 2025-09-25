Agapea.com aterriza en la San Diego Comic-Con Málaga 2025 con las firmas de Rodrigo Cortés o Xavier Bonet

Agapea.com, librería con un amplio catálogo de cómic, manga y novela gráfica, anuncia su participación en la próxima San Diego Comic-Con Málaga, uno de los eventos más esperados por fans y profesionales del sector y que por primera vez se celebra en Europa.

Durante la convención, que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) del 25 al 28 de septiembre, los asistentes podrán visitar el stand de Agapea, el C14, donde encontrarán:

Una selección exclusiva de cómic, manga y novela gráfica como One Piece, Solo Leveling o Dragon Ball Legend.

de cómic, manga y novela gráfica como One Piece, Solo Leveling o Dragon Ball Legend. Novedades editoriales junto con los títulos más vendidos del año como «Dororo» del Dios del manga Osamu Tezuka-san.

junto con los títulos más vendidos del año como «Dororo» del Dios del manga Osamu Tezuka-san. Firmas de autores e ilustradores reconocidos, como el cineasta y escritor Rodrigo Cortés, el ilustrador Xavier Bonet, el guionista y director de cine David Galán Galindo o las escritoras Miriam Mosqueda y Gema Vadillo, entre otros.

Fans del mundo del cómic y el cine, autores, ilustradores y actores se reunirán en este evento en el que habrá más de 300 horas de contenido, estrenos de series, videojuegos, paneles y cosplay.

«La San Diego Comic-Con Málaga es la fiesta más grande para los amantes del cómic, y no podíamos faltar. Queremos que los fans disfruten, descubran nuevas historias y vivan la magia de compartir con los creadores que admiran», comenta Elena Pardo, directora de Agapea.

Agenda de firmas gratuitas

VIERNES 26:

16:00 – 18:00 JJ Arevi

18:00 – 19:00 David Galán Galindo

SÁBADO 27

10:00 – 12:00 Miriam Mosquera

11:30 – 12:30 Gema Vadillo

12:00 – 14:00 JJ Arevi

16:00 – 19:00 Jesús López Berzosa

16:45 – 17:30 Xavier Bonet

18:00 – 19:00 Ana Jarén y Cristina Oñoro

DOMINGO 28

10:00 – 14:00 Jesús López Berzosa

16:00 – 17:00 Rodrigo Cortés y Fernando Navarro

16:00 – 19:00 Jesús López Berzosa

Una apuesta editorial

Coincidiendo con la San Diego Comic-Con Málaga, Agapea.com ha lanzado una nueva sección de cómic y manga con una categorización innovadora que permite explorar títulos por género y estilo narrativo —como fantasía épica, shonen, terror psicológico, slice-of-life o ciencia ficción—, rompiendo con las divisiones tradicionales por procedencia. Esta apuesta editorial se complementa con una landing especial que ofrece selecciones temáticas de novedades, clásicos, series cortas y obras de autor, pensada para guiar tanto a lectores expertos como a quienes se acercan por primera vez al mundo del cómic. Ambas iniciativas refuerzan el compromiso de Agapea con la experiencia lectora, la divulgación cultural y la recomendación accesible y bien estructurada.

Sobre Agapea.com

Agapea.com, fundad en 2002, tiene claro que el compromiso de la librería con la experiencia lectora va más allá de lo emocional. Con cinco librerías físicas y un punto de recogida, la marca ha logrado integrar lo mejor del mundo online y offline. Su sistema de compra online con recogida en tienda sin gastos de envío ni pagos anticipados, y su red de logística propia, permiten que los libros estén disponibles en 24/48 horas.

Desde sus centros logísticos en Málaga y Tenerife, con más de 340.000 títulos en stock, Agapea realiza más de 300.000 envíos al año, el 40% de ellos dirigidos a clientes internacionales en países como México, Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Gracias a acuerdos con casi toda la red de proveedores de libros en España, y a una estrategia de desarrollo 100% in-house, la empresa ha optimizado al máximo sus tiempos de respuesta y su capacidad de predicción de demanda.

Pero si algo marca la diferencia es su equipo humano: Más de 100 personas comprometidas, que cuidan cada detalle para ofrecer no solo eficiencia, sino una experiencia genuinamente lectora.