Frutas y verduras, grandes ausentes en la dieta española: 8 de cada 10 no alcanza las raciones recomendadas

Comer más frutas y verduras no es solo una recomendación dietética: se trata de uno de los hábitos más sencillos y eficaces para mejorar la salud. Sin embargo, continúa siendo uno de los menos cumplidos. A día de hoy, entre el 70% y el 80% de la población española no alcanza las cinco raciones diarias recomendadas por la OMS, según la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española (ENIDE). A pesar de ello, la mayoría cree estar cumpliendo con los estándares saludables.

«En la consulta se ve con frecuencia registros alimentarios que no coinciden con lo que las personas declaran. Muchos identifican una ración de fruta cuando apenas han tomado cuatro fresas», señala Paula Sáiz de Bustamante, farmacéutica especializada en nutrición y colaboradora de Juice Plus+ -la gama nutricional que ofrece complementos alimenticios para conseguir una alimentación sana y equilibrada de una manera sencilla-. De hecho, el 78% de la población española tiene dificultades para identificar correctamente el tamaño adecuado de las raciones de estos alimentos, según el estudio Acortar distancias hacia una vida más saludable (Juice Plus+, 2023).

Igualmente, «el hecho de vivir en un país mediterráneo genera una falsa sensación de seguridad alimentaria que no se corresponde con la realidad», apunta Sáiz de Bustamante. En este sentido, muchos españoles adoptan la dieta mediterránea como un estilo de vida, dando por hecho que están haciendo una ingesta sana y equilibrada y rica en vegetales, sin pararse a pensar en cuáles son las cantidades necesarias para cumplir con los estándares saludables. ¿El resultado? Un patrón de alimentación que arrastra carencias persistentes, como deficiencia de fibra, ácido fólico, magnesio, calcio, vitamina D e incluso, omega-3.

Entre las causas, la farmacéutica y colaboradora de Juice Plus+ en hábitos saludables destaca varios condicionantes que dificultan a los españoles seguir una alimentación saludable, entre los que enumera:

La falta de tiempo para hacer una planificación adecuada de la compra y preparar recetas atractivas y saludables.

para hacer una planificación adecuada de la compra y preparar recetas atractivas y saludables. Una baja conciencia del impacto de la alimentación a largo plazo, pues existe un conocimiento limitado sobre el valor nutricional de los alimentos vegetales y su impacto real en la salud.

de la alimentación a largo plazo, pues existe un conocimiento limitado sobre el valor nutricional de los alimentos vegetales y su impacto real en la salud. Pensar que comer sano es más caro . Persiste la percepción de que es más barato consumir comida rápida o preparada que un plato a base de verduras frescas.

. Persiste la percepción de que es más barato consumir comida rápida o preparada que un plato a base de verduras frescas. Asimismo, es clave impulsar la educación nutricional para fomentar hábitos alimentarios saludables desde edades tempranas. Un mayor conocimiento sobre la alimentación ayuda a prevenir enfermedades, mejorar el rendimiento físico y mental, y promover un estilo de vida sostenible.

Frente a este escenario, los expertos de Juice Plus+ insisten en la importancia de promover la educación nutricional, así como un patrón alimentario que conlleve una mejor nutrición vegetal. «No se trata de reemplazar los productos frescos, sino de ofrecer alternativas complementarias que ayuden a cubrir las recomendaciones nutricionales cuando el acceso o el tiempo limitan su consumo adecuado», explica Sáiz de Bustamante.

En este contexto se sitúa el nuevo lanzamiento de la compañía, Superfood Powder, un complemento alimenticio elaborado a partir de 30 frutas, bayas y verduras diferentes, además de vitaminas y antioxidantes clave —como A, C, E y ácido fólico—, que puede integrarse fácilmente en la alimentación diaria. Su diseño responde a perfiles con necesidades concretas: desde personas con poco tiempo, hasta mayores, deportistas o adolescentes que rechazan ciertos alimentos.

Con una composición similar a las cápsulas Juice Plus+ Essentials Selección de frutas y verduras, Superfood Powder marca la diferencia con su formato bebible, que facilita el consumo y puede resultar una opción atractiva para quienes no comen una cantidad adecuada de este tipo de alimentos, ayudando potencialmente a sustituir bebidas menos saludables. «El objetivo no es buscar atajos, sino facilitar caminos hacia una alimentación más consciente», concluye Paula.

Igualmente, el consumo de suplementos a base de frutas y verduras puede contribuir a la mejora del rendimiento mental, apoyando funciones como la memoria a corto plazo, la capacidad de atención y la velocidad de procesamiento, entre otras, de acuerdo con el estudio Effects of Fruit and Vegetable-Based Nutraceutical on Cognitive Function in a Healthy Population (Universidad de Murcia, 2021)[1]. Según indica el Dr. Juan Ángel Carrillo, investigador de este estudio científico, «a lo largo de la investigación clínica con esta misma combinación de frutas, verduras y bayas, se ha podido comprobar que incluir este tipo de concentrados vegetales en la rutina diaria puede tener un efecto positivo, especialmente en personas sanas con dietas poco equilibradas. Estos resultados refuerzan la idea de que, aunque los alimentos frescos son insustituibles, existen herramientas complementarias que pueden ayudar a mejorar ciertos aspectos de la salud cuando el estilo de vida no permite alcanzar las recomendaciones dietéticas.»

Además, el especialista en nutrición y doctor en ciencias de la salud, añade que «contar con fórmulas concentradas como esta puede marcar la diferencia cuando el ritmo de vida impide seguir una dieta rica en vegetales, especialmente si están avaladas por estudios clínicos en población general».

[1] En el estudio participaron 108 voluntarios distribuidos aleatoriamente entre grupo intervención y placebo, con un diseño doble ciego y controlado. Tras dos periodos de 16 semanas de consumo de Juice Plus+ Essentials Selección de fruta y verdura, con un intervalo de lavado de 4 semanas, se aplicaron pruebas cognitivas como Stroop, TESEN y RIST para valorar memoria, atención y velocidad de procesamiento.