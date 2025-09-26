Shopopop supera las 100.000 entregas colaborativas en España y acelera su expansión

Actualmente, más de 4.000 usuarios particulares ya han realizado al menos una entrega y más de 600 comercios confían regularmente en este modelo para llevar sus productos a domicilio.

El sistema de Shopopop conecta a comercios de todo tipo con conductores particulares que aprovechan sus desplazamientos cotidianos para entregar pedidos en franjas de dos horas, todos los días de la semana. Este enfoque, basado en la economía colaborativa, posiciona a la compañía en la misma línea de innovación que otras plataformas de referencia como Blablacar, Wallapop o Too Good To Go, en un contexto donde el e-commerce mundial alcanzará los 4,6 billones de dólares en 2030, según Statista.

Un modelo que beneficia a negocios y usuarios

Gracias a Shopopop, los negocios —desde floristerías y pastelerías hasta grandes supermercados— pueden ampliar su oferta de entrega sin necesidad de grandes inversiones en logística. Por su parte, los usuarios que hacen las entregas reciben una compensación económica en forma de propinas, lo que puede suponer entre 1.100 y 1.800 euros adicionales al año, optimizando así sus trayectos habituales en coche y contribuyendo a la comunidad.

Además, el impacto medioambiental es significativamente menor: los comercios asociados reportan casi cuatro veces menos emisiones de CO₂ semanales frente a los modelos de reparto tradicionales o los desplazamientos de clientes a tienda.

Crecimiento nacional e internacional

Desde su llegada, Shopopop ha extendido sus operaciones a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza y Ciudad Real, y continúa reforzando su red en el mercado español. En paralelo, la compañía mantiene una fuerte presencia internacional en Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, donde ya ha superado los 15 millones de entregas colaborativas.

Clara Lloveres, Country Manager de Shopopop en España, explica: «El mercado español está respondiendo de forma muy positiva. Este año esperamos cerrar con un crecimiento cercano al 45 % en el número de entregas frente al ejercicio anterior. Nuestra misión es seguir ampliando nuestra cobertura y acompañar a cada vez más comercios en su transición hacia un modelo logístico más flexible, sostenible y adaptado a las nuevas demandas del consumidor».