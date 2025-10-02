inbestMe relanza ‘Traspaso Fácil’ de fondos y planes de pensiones con más seguridad y agilidad

inbestMe, el gestor automatizado de carteras líder en diversificación y personalización en España, anuncia la reactivación y mejora de su servicio de «traspaso fácil» de fondos de inversión y planes de pensiones de otras entidades. Este servicio, que había estado temporalmente inactivo por razones técnicas, vuelve ahora con una implementación más robusta y segura, diseñada para facilitar al máximo el traslado de posiciones a inbestMe.

Con esta actualización, el proceso de extracción automática de datos de fondos y planes de pensiones en entidades externas es aún más fluido, eliminando gran parte de las fricciones habituales en este tipo de operaciones.

Un proceso regulado, ahora más sencillo

En España, la mayoría de fondos de inversión (alrededor del 80%) y todos los planes de pensiones son traspasables entre entidades sin coste ni impacto fiscal para personas físicas con residencia fiscal en el país. Sin embargo, la práctica demuestra que muchas entidades ponen obstáculos, dificultando el acceso a información esencial y retrasando innecesariamente el proceso.

inbestMe da un paso más para simplificar esta experiencia, permitiendo a los clientes iniciar el traspaso directamente desde su plataforma sin necesidad de avisar previamente a su entidad de origen ni de localizar manualmente datos como el ISIN de los fondos o el número de la DGSFP de los planes.

Novedades de la nueva implementación

La nueva integración tecnológica incorpora múltiples ventajas para los clientes:

Más rapidez y fluidez: proceso optimizado específicamente para traspasos de fondos y planes.

proceso optimizado específicamente para traspasos de fondos y planes. Integración tecnológica avanzada: de la mano de Vumi , partner especializado cuya API está diseñada en exclusiva para este tipo de operaciones.

de la mano de , partner especializado cuya API está diseñada en exclusiva para este tipo de operaciones. Mayor seguridad: la conexión se establece solo durante la extracción de información y se desconecta automáticamente al finalizar, garantizando un mayor nivel de protección.

la conexión se establece solo durante la extracción de información y se desconecta automáticamente al finalizar, garantizando un mayor nivel de protección. Soporte reforzado: en caso de incidencias técnicas, el equipo de Vumi garantiza resolución en menos de 48 horas laborables.

Actualmente, el servicio está disponible en 24 entidades financieras que cubren el 95% del mercado en España, y se prevé ampliar la cobertura en los próximos meses hasta alcanzar prácticamente la totalidad.

Una experiencia 100% digital para el cliente

Gracias a estas mejoras, el proceso de traspaso es ahora:

100% digital y centralizado desde la plataforma de inbestMe.

Con mínima intervención manual del cliente.

Con una experiencia más ágil, intuitiva y segura.

«Queremos que nuestros clientes dediquen menos tiempo a trámites y más a lo importante: alcanzar sus objetivos financieros. Con el nuevo ‘traspaso fácil’ eliminamos fricciones innecesarias y damos un paso más hacia una experiencia de inversión sencilla, transparente y segura», destaca Jordi Mercader, CEO de inbestMe.

Limitaciones estructurales del mercado

Pese a estas mejoras, los tiempos de ejecución de los traspasos siguen dependiendo de la infraestructura actual del sector, que continúa siendo mayoritariamente manual. Esto puede alargar el proceso entre 1 y 2 semanas. inbestMe realiza un seguimiento proactivo de cada traspaso y contacta al cliente en caso de que surjan incidencias o se requiera información adicional.

Sobre inbestMe

inbestMe es una Agencia de Valores autorizada por la CNMV y supervisada por este organismo regulador. Pioneros en inversión indexada sostenible desde hace 8 años, la compañía opera como gestor automatizado de carteras de inversión basadas en ETF, fondos indexados, planes de pensiones y fondos monetarios. Con más de 10.000 clientes en 70 países y más de 215 millones de euros bajo gestión, inbestMe combina la gestión indexada con la tecnología para democratizar el acceso a la inversión de calidad y ayudar a sus clientes a planificar toda su vida financiera.

Con la nueva versión de ‘Traspaso Fácil’, inbestMe hace que invertir de manera eficiente sea más accesible que nunca. Los clientes pueden centralizar sus inversiones en un gestor transparente, innovador y de bajo coste, reafirmando el compromiso de la compañía de acercar la inversión inteligente a todos.