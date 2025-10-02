Signe S.A. adquiere la sociedad Impaorsa y fortalece su liderazgo en impresión de documentos de seguridad

El pasado 29 de julio, la compañía Signe S.A. formalizó la adquisición de la sociedad Impaorsa, un referente con más de 40 años de trayectoria en el sector gráfico y especializada en la impresión de Documentos Integrados, Formularios, Documentos de Seguridad y Etiquetas.

Esta operación estratégica permite a Signe S.A incorporar nuevos activos y ampliar de manera significativa su portafolio de productos y servicios, fortaleciendo su posición en el ámbito de la seguridad documental y abriendo nuevas oportunidades en sectores que demandan confianza, control y trazabilidad documental.

La integración de Impaorsa aporta un valor añadido que trasciende la protección frente a la falsificación o modificación fraudulenta de documentos, ya que refuerza la capacidad de Signe S.A. para dar respuesta a necesidades específicas de la impresión de documentos en áreas tan relevantes como la Sanidad, la Educación, la Administración Pública, la Banca, el Notariado y la Empresa privada. De este modo, Signe S.A. se consolida como un socio estratégico de referencia para organizaciones que requieren soluciones de impresión seguras, fiables y adaptadas a entornos críticos.

En palabras de Eduardo Quintero, presidente de Signe S.A.: «La adquisición de Impaorsa representa un avance fundamental en la estrategia de crecimiento. Permite no solo fortalecer la oferta en el ámbito de la seguridad documental, sino también ampliar la propuesta hacia sectores en los que la trazabilidad y la confianza en la gestión de la información son determinantes. Este paso reafirma el compromiso con la innovación, la calidad y la excelencia en el servicio».

Con esta incorporación, se abre una nueva etapa en la que Signe S.A. combinará su trayectoria con la innovación tecnológica para seguir desarrollando soluciones documentales que respondan a los desafíos de sectores en constante transformación.