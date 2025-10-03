La Universidad China de Hong Kong (CUHK) impulsa la formación de posgrado con becas inernacionales

Para muchos futuros estudiantes de posgrado, las limitaciones económicas pueden suponer un reto importante a la hora de dedicarse a la investigación avanzada y estudios posteriores. En la Universidad China de Hong Kong (The Chinese University of Hong Kong, CUHK), existen diversas becas, entre ellas el Programa de Becas de Doctorado de Hong Kong (HKPFS), que permiten a los estudiantes que las reciben centrarse en su crecimiento académico y progresar en un entorno académico de primer nivel.

Fomentar la ambición académica mediante apoyo financiero

La CUHK se compromete a formar a estudiantes de talla mundial y ofrece el prestigioso Programa de becas de doctorado de Hong Kong (HKPFS) a los candidatos a doctorado más destacados, con un paquete mejorado valorado en 230.000 dólares estadounidenses para todo el periodo de estudios normativo. Este paquete completo cubre los estipendios, la exención de las tasas de matrícula, las ayudas para el alojamiento y las dietas de viaje.

Además, la beca Belt & Road, financiada por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, cubre la matrícula completa de los estudiantes de posgrado de investigación de primer año seleccionados de los países de la iniciativa Belt & Road. También hay becas de admisión disponibles para estudiantes de alto rendimiento en determinados programas de posgrado autofinanciados.

Una institución de primer nivel en una ciudad global

Clasificada en el puesto 32 del mundo por el Ranking Mundial de Universidades QS 2026, la CUHK ofrece un entorno académico ideal para la excelencia en la investigación. Los becarios se benefician de la colaboración interdisciplinaria, la tutoría de profesores de renombre mundial y el acceso a instalaciones de investigación de última generación. Situada en Hong Kong, la CUHK brinda a los estudiantes numerosas oportunidades culturales, académicas y profesionales.

La CUHK ofrece más de 230 programas de posgrado impartidos en inglés, con 22 materias clasificadas entre las 30 mejores del mundo. Entre ellas se encuentran: 2.º lugar en Educación e Investigación Educativa, y en Gastroenterología y Hepatología, 5.º lugar en Enfermería, 7.º lugar en Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación, 10.º lugar en Lingüística. El cuerpo docente de la CUHK está compuesto por expertos reconocidos a nivel mundial que han realizado importantes contribuciones en sus respectivos campos.

Convertir el potencial en impacto

La CUHK ha capacitado a estudiantes de todo el mundo para que superen sus límites y desarrollen su potencial. Con una generosa ayuda económica, estudiantes como el Dr. Fabricio Oliveira da Silva, de Brasil, y Yasine Malki, de Hong Kong, progresan bajo la mentoría de profesores de prestigio mundial en un entorno de investigación altamente interdisciplinario y colaborativo.

«Estudiar en la CUHK fue un viaje increíble de crecimiento intelectual y desarrollo personal. El entorno académico, el apoyo del profesorado y la diversidad de la comunidad estudiantil fomentaron mi pasión por la investigación. Las oportunidades de colaboración y el acceso a recursos avanzados enriquecieron mi experiencia de aprendizaje y me prepararon para un futuro exitoso en mi campo. Gracias a la beca, presenté ponencias en conferencias internacionales y amplié mi red académica».

— Dr. Fabricio Oliveira da Silva, doctor en Lingüística Inglesa Aplicada, procedente de Brasil

«Cursar mi doctorado en la CUHK como becario del Programa de Becas de Doctorado de Hong Kong (HKPFS), ha sido una experiencia invaluable. Pude contar con la tutoría de profesores de prestigio mundial y trabajar en un entorno de investigación altamente interdisciplinario y colaborativo», afrima Yasine Malki, estudiante de doctorado en Patología Química de Hong Kong

Dar el paso transformador

La Semana Virtual de Información sobre Posgrados de la CUHK 2025, prevista del 20 al 31 de octubre de 2025, ofrece posibles futuros estudiantes la oportunidad de explorar estas oportunidades en profundidad. El evento presentará los programas de posgrado de enseñanza e investigación de la CUHK, información sobre becas y opiniones de profesores y estudiantes actuales.

Para más detalles: https://www.gs.cuhk.edu.hk/admissions/admissions/admission-events