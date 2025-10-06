Arranca la temporada de la copa del rey MAPFRE con iniciativas para acercar el torneo a la afición

MAPFRE y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) refuerzan un año más su alianza, por la que la aseguradora continúa como socio-patrocinador oficial de la Copa de S.M. El Rey y de la final de la Copa de S.M. La Reina. Gracias a este acuerdo, la competición masculina seguirá llevando el nombre de «Copa del Rey MAPFRE», reafirmando la vinculación de la compañía con el deporte más seguido en España.

La nueva temporada arranca hoy con el primer sorteo en el que 112 equipos de todo el país se emparejaran para dar comienzo a la primera ronda de la competición y, un año más, MAPFRE estará presente en todos los estadios y momentos clave del torneo, impulsando iniciativas que van más allá de la visibilidad de marca.

En este primer sorteo MAPFRE acompañará de primera mano al emparejamiento de los equipos: un empleado de la compañía será el encargado de extraer las bolas de la urna y ejercer como «mano inocente». De esta manera, la aseguradora estará presente desde el inicio del torneo, participando en un momento tan simbólico como el del sorteo inicial.

La otra gran novedad de esta temporada es la iniciativa del autobús oficial de la Copa del Rey MAPFRE, que recorrerá diferentes ciudades españolas dentro de la campaña ‘Aquí, aquí y aquí’.

Este espacio itinerante ofrecerá sorteos, experiencias interactivas, juegos y merchandising oficial, convirtiéndose en un punto de encuentro para los aficionados. El autobús estará presente en los partidos de los días 28, 29 y 30 de octubre, acompañando a distintos equipos en localidades de toda España. Con esta iniciativa, MAPFRE refuerza su cercanía con la afición y su voluntad de estar presente en cada lugar donde late la pasión por el fútbol.

Además, de su apoyo a la Copa de S.M. La Reina, que contribuye a dar mayor visibilidad al futbol femenino. MAPFRE desde este año es también patrocinador de la Selección Española de Futbol, lo que consolida su apuesta global por el desarrollo y la proyección de este deporte tanto a nivel nacional como internacional. Con estas iniciativas, la aseguradora reafirma su compromiso de estar al lado del deporte español y de la RFEF, acompañando a las principales competiciones y selecciones que representan la pasión y los valores del futbol español.

«Arrancamos el año con mucha ilusión y con el objetivo de acercar un año más la Copa del Rey MAPFRE a todos los rincones de España, muestra de ello es la iniciativa del autobús oficial que recorrerá el país durante las próximas competiciones. Con la campaña ‘Aquí, aquí y aquí’ queremos invitar a la afición a vivir el torneo de una manera más cercana y participativa, reforzando nuestra presencia allí donde el fútbol es pasión y comunidad», ha señalado Fernando Garrido, director de Marketing y Comunicación de MAPFRE España.

Por su parte, Ramón Plaza, director Comercial y de Desarrollo de Negocio de la RFEF, ha destacado: «Comienza una nueva temporada de la Copa del Rey y de la Reina y es un orgullo contar con el apoyo de MAPFRE, que nos acompaña y acerca estos torneos a todos los rincones de España. Con esta iniciativa reforzamos nuestra cercanía con la afición y nuestro compromiso de estar presentes en cada lugar donde late la pasión por el fútbol».

Con esta renovación, MAPFRE reafirma su vocación de apoyo al deporte, una trayectoria que incluye su histórica colaboración con la Copa del Rey de Vela, el tenis y, desde el pasado año, con la Copa del Rey de fútbol, que por primera vez en sus 121 ediciones asocia su nombre con una marca comercial.