Zunder acelera su expansión en Francia

Zunder ya opera dos de los hubs de carga ultrarrápida más grandes y de mayor potencia del país vecino, los situados en las Landas, eje de conexión entre España y Francia.

Zunder, operador líder de carga ultrarrápida en el sur de Europa, refuerza su estrategia internacional con un crecimiento ambicioso en Francia. De esta forma, la compañía palentina amplía la cobertura al tiempo que consolida un modelo de movilidad eléctrica fiable, accesible y universal. Tras consolidar su liderazgo en España —donde ya cubre el 82 % de las principales vías del país con estaciones operativas—, Zunder avanza con fuerza en el mercado francés. Antes de que finalice 2025, la compañía superará los 200 puntos de carga y contará con más de 20 estaciones operativas, incluidas varias adaptadas para camiones eléctricos. Actualmente, Zunder dispone de 15 estaciones activas en siete regiones: Normandía, Bretaña, Países del Loira, Centro-Valle del Loira, Gran Este, Nueva Aquitania y Auvernia-Ródano-Alpes.

Entre los emplazamientos más destacados se encuentran las áreas de Bourges-Marmagne (autopista A71) y Val-de-Cher (autopista A85), ambas situadas en el corredor de VINCI Autoroutes. Cada una cuenta con 25 puntos de carga con conectores CCS de hasta 400 kW, lo que las convierte en dos de los hubs de carga más grandes del país. Estas estaciones se han consolidado como referentes de la carga ultrarrápida en autopista y simbolizan la apuesta de Zunder por una red robusta, interconectada y preparada para los viajes de larga distancia. Además, la compañía continúa desplegando estaciones en corredores estratégicos como el Atlántico —que une Portugal, España y Francia—, donde ya operan estaciones como Porte des Landes Ouest y Océan Ouest, ambas en la autopista A63 (Landas).

Según los datos más recientes de Avere-France, el parque de vehículos eléctricos en Francia supera los 2,2 millones de unidades, una cifra que incluye tanto los vehículos 100 % eléctricos como los híbridos enchufables. Este crecimiento sostenido refleja el avance constante de la electrificación en el país, impulsado por la ampliación de la red de carga y la apuesta de operadores como Zunder, que no solo despliegan infraestructura, sino que también ofrecen servicios 360º de movilidad eléctrica, gestionando plataformas de gestión de cargadores, como los operados en la región de Normandía por eCharge 50 y su red asociada.

«Francia es una pieza clave dentro de la visión europea de Zunder. El objetivo de la compañía es seguir desplegando estaciones y consolidar un modelo de carga ultrarrápida que ofrezca la misma experiencia de cliente, facilidad de pago y potencia en cada país. Zunder está construyendo una red sólida, interconectada y preparada para el futuro, que garantiza que viajar en eléctrico por Europa sea una realidad cómoda y segura para todos.», señala Daniel Pérez, CEO y cofundador de Zunder.

Con esta expansión, Zunder consolida su presencia en el mercado francés y da un paso más hacia su visión paneuropea de construir la mayor red de carga ultrarrápida de Europa, capaz de acompañar a los conductores en su transición hacia una movilidad eléctrica sin barreras. Actualmente, Zunder opera en España, Francia y Portugal, con más de 200 estaciones operativas y más de 1.300 puntos de carga ultrarrápida, y es el operador mejor valorado por los usuarios. Además de liderar la carga de alta potencia, su ecosistema digital integra app, medios de pago avanzados y roaming paneuropeo, junto con una plataforma propia de gestión y monitorización de puntos de carga que también da servicio a terceros reforzando un modelo 360º que facilita una movilidad eléctrica sencilla, fiable y universal.