Nuevos servidores PRIMERGY M8 con procesadores Intel® y mayor impulso a la sostenibilidad GreenLine

Fsas Technologies presenta la generación PRIMERGY Server M8 de servidores de doble socket. Los nuevos modelos PRIMERGY RX2540 M8 y RX2530 M8 integran los últimos procesadores Intel® Xeon® 6 con núcleos P, lo que proporciona una mejora del rendimiento del 40 % y un coste total de propiedad reducido en comparación con la generación anterior. Basada en los 30 años de fiabilidad y calidad de PRIMERGY, la gama PRIMERGY M8 está diseñada para procesos que requieren un uso intensivo de la computación, como las exigentes cargas de trabajo de IA y las bases de datos en memoria.

El avanzado diseño térmico y las mejoras en la eficiencia energética permiten a los sistemas PRIMERGY M8 ofrecer un mayor rendimiento con unos costes operativos reducidos. El embalaje sostenible minimiza los residuos plásticos y utiliza materiales reciclados, lo que respalda la iniciativa PRIMERGY GreenLine.

La familia PRIMERGY de servidores estándar de la industria, diseñados y ensamblados en Europa, es ideal para su uso local o alojado por parte de organizaciones que desean garantizar la soberanía de los datos y los requisitos de seguridad, al tiempo que proporcionan a los clientes el máximo valor de rendimiento y responsabilidad medioambiental. La generación PRIMERGY M8 está totalmente integrada con las pilas de software del amplio conjunto de socios de Fsas Technologies y cuenta con el respaldo de servicios profesionales completos.

Este rendimiento queda demostrado por los benchmarks SPECspeed2017_fp_base Nota 1 y SAP Q2C Nota 2, que establecen el rendimiento más alto del mundo en un sistema basado en los últimos procesadores Intel® Xeon® 6 con núcleos P, lo que subraya el compromiso de Fsas Technologies con la transparencia y permite a los clientes tomar decisiones informadas sobre la infraestructura basadas en datos de rendimiento validados.

Los sistemas PRIMERGY M8 estarán disponibles a partir del 15 de octubre de 2025 a través de Fsas Technologies y su ecosistema de canales en los mercados europeos.

Para más información

https://www.fujitsu.com/emeia/products/computing/servers/primergy/rack/rx2540m8/index.html

https://www.fujitsu.com/emeia/products/computing/servers/primergy/rack/rx2530m8/index.html

Notas

Nota 1: En «SPEC CPU® 2017», una prueba de rendimiento que evalúa el rendimiento del sistema, el índice de rendimiento «SPECspeed» indica la velocidad de ejecución de operaciones de coma flotante®. En 2017_fp_base, el PRIMERGY RX2530 M8 alcanzó un rendimiento de 448, el mejor rendimiento del mundo para un sistema equipado con un procesador Intel® Xeon® Scalable de sexta generación. (A fecha de 15 de octubre de 2025). Para obtener más información sobre SPEC CPU® 2017, consulte https://www.spec.org/cpu2017.

Nota 2: La prueba de rendimiento estándar SAP Quote-to-Cash (Q2C) realizada el 12 de septiembre de 2025 por Fsas Technologies Inc. en Kawasaki, Japón, fue certificada por SAP en nombre del SAP Benchmark Council el 15 de octubre de 2025, con los siguientes datos: PRIMERGY RX2540 M8, 2 procesadores / 172 núcleos / 344 subprocesos Procesador Intel Xeon 6787P, 1536 GB de DRAM, configuración de dos niveles, entorno Bare-Metal, SAP S/4HANA 2021, SAP HANA 2.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, récord mundial con 20 millones de documentos iniciales, a fecha de 15-10-2025, 28 380 usuarios de referencia Q2C, 136 800 aSAPS, tiempo medio de respuesta de diálogo de 0,98 segundos, 2 735 777 líneas de pedido totalmente procesadas por hora, 9 301 645 pasos de diálogo por hora, 96 % de utilización de la CPU del servidor central. El número de certificación SAP no estaba disponible en el momento de la publicación y se puede encontrar en la siguiente página web: www.sap.com/benchmark.