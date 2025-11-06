AlchemLife lanza Phytonodol®600 Instant y Arthoqule®: el poder natural de la PEA contra el malestar

En un mundo cada vez más enfocado en el autocuidado sin fricciones y la búsqueda de soluciones naturales respaldadas por la ciencia, AlchemLife presenta dos innovaciones que responden a estas demandas: Phytonodol®600 Instant y Phytonodol®600 Arthoqule, dos nuevos formatos de su línea especializada en bienestar musculoesquelético y funcional, diseñados para abordar de forma eficaz tanto el malestar agudo como el crónico.

Ambos productos comparten un ingrediente estrella: la PEA (Palmitoiletanolamida), una molécula aún poco conocida fuera del ámbito científico, pero que empieza a ganar terreno como alternativa natural en el manejo del malestar y la inflamación.

¿Qué es la PEA y por qué importa?

La Palmitoiletanolamida (PEA) es una sustancia que produce el propio cuerpo en situaciones de estrés, inflamación o sobrecarga. Su función principal es equilibrar la respuesta inflamatoria y aliviar el malestar de forma natural y segura. Actúa a través del sistema endocannabinoide, clave en la regulación del bienestar físico y emocional.

En sus versiones um-AcquaPEA® y Levagen+®, presentes en los productos de AlchemLife, esta molécula alcanza una alta biodisponibilidad y eficacia demostrada. La PEA está siendo estudiada por su potencial como solución sin efectos adversos conocidos, ideal para quienes buscan alternativas al uso crónico de tratamientos convencionales.

Dos soluciones, un mismo objetivo: bienestar

Phytonodol®600 Instant : formulado con PEA y vitaminas del grupo B, son pastillas blandas masticables para malestar agudo, como molestias musculares puntuales, tensión cervical, sensación de piernas cargadas o incluso los días del ciclo menstrual. Gracias a su formato portable y agradable sabor, es ideal para llevar siempre encima y tomar al instante cuando aparece el malestar. Apto para adultos y niños a partir de 5 años.

: formulado con PEA y vitaminas del grupo B, son pastillas blandas masticables para malestar agudo, como molestias musculares puntuales, tensión cervical, sensación de piernas cargadas o incluso los días del ciclo menstrual. Gracias a su formato portable y agradable sabor, es ideal para llevar siempre encima y tomar al instante cuando aparece el malestar. Apto para adultos y niños a partir de 5 años. Phytonodol®600 Arthoqule: sobres que se disuelven en agua formulados para el malestar crónico y el cuidado articular, ideal también como apoyo en procesos de recuperación tras actividad física intensa o sobrecarga estructural. Contiene PEA, extractos de Boswellia y Centella, además de Vitamina C y Manganeso, que contribuyen a la regeneración del cartílago y al mantenimiento del tejido conectivo.

Ambos productos están formulados sin gluten, sin lactosa, sin conservantes y son aptos para veganos. Una propuesta alineada con el nuevo bienestar: eficaz, accesible y respetuosa con el cuerpo.

Sobre AlchemLife

AlchemLife® es la división de salud natural de Alchem International, grupo farmacéutico con más de 90 años de experiencia en fitoterapia de precisión. Sus productos están desarrollados bajo la tecnología patentada PhytoAdvance®, que garantiza pureza, seguridad y eficacia a partir de extractos botánicos clínicamente validados.