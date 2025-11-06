MeasureUp lidera la transformación del mercado asiático de certificaciones, valorado en 30.000 millones

MeasureUp, compañía líder mundial en preparación para certificaciones tecnológicas, ha sido reconocida en la A-ATP 2025 Conference de Hong Kong por su papel en la transformación de la educación tecnológica en Asia. La empresa está liderando la lucha contra la cultura del brain-dump, una práctica basada en la memorización de preguntas filtradas que amenaza el valor de un mercado de certificaciones estimado en más de 30.000 millones de dólares en la región.

En toda Asia, millones de profesionales se preparan cada año para certificaciones en áreas como Cloud, Inteligencia Artificial o Ciberseguridad. Sin embargo, muchos recurren todavía a métodos basados en la repetición y la memorización, en lugar de desarrollar competencias reales. Esta tendencia no solo perjudica la calidad del aprendizaje, sino que pone en riesgo la credibilidad de las certificaciones y el retorno de la inversión para empresas y trabajadores.

MeasureUp está cambiando ese modelo. A través de su plataforma de preparación con inteligencia artificial, la empresa ofrece simulaciones de exámenes reales, retroalimentación inteligente y rutas de aprendizaje personalizadas que permiten medir la competencia real del candidato. En colaboración con ATA Testing (Tailandia) y diversas instituciones regionales, MeasureUp está ayudando a que Asia evolucione de la memorización a la maestría, fomentando la confianza, el control y la empleabilidad.

Los primeros proyectos implantados en universidades tailandesas ya muestran resultados muy positivos, con mejoras significativas en la implicación de los alumnos, las tasas de éxito y la retención a largo plazo. Tras este éxito inicial, MeasureUp y ATA Testing están trabajando junto a gobiernos, universidades y empresas para ampliar el modelo a toda la región del Sudeste Asiático.

«Este reconocimiento es mucho más que un premio; es la prueba de que la tecnología educativa con propósito puede ayudar a Asia a aprovechar todo el potencial de su mercado de certificaciones», afirma Sam Brocal, CEO de MeasureUp. «Sustituyendo la memorización por el dominio real de habilidades, estamos generando valor para los estudiantes, las instituciones y la economía».

Por su parte, Alex Tong, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio en ATA Online, señala: «Colaborar con MeasureUp nos permite redefinir la certificación en nuestra región, preparando a los profesionales con las competencias, la confianza y los estándares necesarios para prosperar en la economía digital asiática».

Durante la conferencia, Sam Brocal impartió la ponencia ‘Transforming Test Prep in Asia: From Brain-Dump to Confidence and Control’, en la que subrayó la necesidad de reemplazar los métodos de memorización por un aprendizaje basado en habilidades que aporte beneficios educativos y económicos sostenibles.

«El futuro de la preparación para certificaciones no pasa por el brain-dump, sino por la maestría, la confianza y el impacto medible», añade Brocal. «Y estamos orgullosos de liderar esa transformación junto a nuestros socios en toda Asia».

